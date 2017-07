"Si me destituyen por decreto, me quedaré en mi oficina"

La funcionaria sostuvo que "si me destituyen por decreto seguramente me quedaré en mi oficina". En ese contexto, Gils Carbó agregó que un relevamiento del cargo vía DNU "no es algo que pueda aceptar".



Asimismo, la procuradora mostró su "preocupación" ya que entendió que hay "violencia contra el Poder Judicial".



La procuradora sostuvo que "el asedio no es solo a mi persona" y volvió a reiterar que "no tengo vinculación con el kirchnerismo".



"Justicia legitima no tiene ninguna afiliación partidaria como se ha querido hacer", amplió.



Al ser consultada por el caso Odebrecht, Gils Carbó apuntó contra el ministro de Justicia, Germán Garavano por "ofrecer una negociación". En ese sentido, la funcionaria judicial reflexionó: "Quisiera saber qué les ofreció. Es absolutamente ilegal".



