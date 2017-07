El jueves, ATE se reunirá con la Ministra de Salud

La ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, convocó a una audiencia a la Asociación Trabajadores del Estado de Entre Ríos (ATE), para el jueves a las 11. Allí el Consejo Directivo Provincial de ATE le entregará un informe de situación de la salud pública, elaborado en distintos plenarios y asambleas por los trabajadores del sector.



"Nosotros tenemos un diagnóstico de cómo está la salud pública y de cómo funciona, donde se aprecian muchos y muy evidentes inconvenientes", había adelantado el secretario general, Oscar Muntes, durante una recorrida por los hospitales de Federal.



También entendió que "la Ministra tiene una pesada herencia que recibió del exministro que ha dejado una Provincia con su sistema sanitario devastado, que estamos en una situación extremadamente crítica en todo el ámbito provincial", y llamó a "trabajar en resolver el sistema sanitario que necesitamos todos los entrerrianos".



Opinó además que "la renovación de autoridades en Salud se ha traducido en una mejora en los climas laborales en los lugares de trabajo, hay una expectativa renovada, se respiran aires de democracia y eso ya es un paso muy importante". No obstante ello, sostuvo: "No alcanza con el cambio de Ministro, sino que necesitamos el cambio de políticas que es un programa, un proyecto y por eso nosotros insistimos con una Ley Sanitaria, vamos a aportar mucho desde los trabajadores, no somos obsecuentes a nadie, somos consecuentes con los trabajadores, por lo tanto a la Ministra le llevaremos el mismo planteamiento". (APF)