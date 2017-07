Imputan a la candidata por no declarar que tenía otros empleos públicos

El fiscal federal Federico Delgado imputó hoy a la primera precandidata a diputada nacional de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, Fernanda Vallejos, por supuesta "omisión maliciosa" debido a que no habría informado en su declaración jurada de 2014, al ingresar a la Cámara de Senadores, otros dos trabajos que supuestamente tenía en el Ministerio de Economía y en la Cámara de Diputados de la Nación."Daremos impulso formal a la investigación", resolvió Delgado en el dictamen que presentó al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a quien le pidió que se requiera la declaración jurada cuestionada y "cada uno de los documentos que registran los actos administrativos a través de los cuales se habría designado a Fernanda Vallejos para los cargos", según el texto al que accedió Télam.Vallejos fue denunciada a raíz de una investigación de un portal de Internet "Borderperiodismo.com" por el abogado José Magioncalda -de la organización Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional- y, ahora, el fiscal la imputó y dio impulso a la investigación en su contra."Debemos distinguir dos dimensiones de los hechos, por un lado la existencia o no de incompatibilidades; por otro, la omisión de información en la declaración jurada que hace a la falsificación de la información que esa declaración precisamente persigue constatar", advirtió el fiscal.Delgado sostuvo que debe investigarse si Vallejos omitió informar en su declaración jurada y, por otro lado, "si estaba prohibido ocupar en forma simultánea los cargos que Fernanda Vallejos habría ocupado, lo cual deberá ser evaluado en las instancias administrativas pertinentes y eventualmente en la justicia criminal con la mediación de los dictámenes técnicos correspondientes y/o el testimonio cualificado de expertos en la materia"."Este último camino es más largo y no obsta al avance en relación a la hipótesis que es clara y distinta que Fernanda Vallejos habría ocultado información y así falsificado su declaración jurada", concluyó.Además, Delgado pidió que, una vez "constatada la hipótesis delictiva", se convoque a Vallejos a declaración indagatoria.