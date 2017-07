Precandidatas cuestionan a Benedetti por su proyecto con la UADER

Política Atilio Benedetti propone nacionalizar la Uader

Las profesoras Graciela 'Chela' Castro y Mariana Lamboglia, pre candidatas en segundo y tercer lugar de la Lista 502A 'Ayudanos a Cambiar', que va a participar dentro de Cambiemos en las PASO de Agosto, dieron su opinión acerca de los dichos del precandidato en primer lugar de la Lista 502C, Cambiando Juntos, Atilio Benedetti, sobre su pretensión de "nacionalizar" la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)."Es necesario que lleguen épocas de elecciones para escuchar a quienes se candidatean y cómo, ante el desafío de tener que demostrar que tienen capacidad para representar al pueblo, comienzan a hacer declaraciones que los muestra en sus más rancia esencia", señaló 'Chela Castro', y al mismo tiempo, agregó: "las lamentables expresiones del primer pre candidato de la lista de funcionarios de Cambiemos, el Sr. Benedetti, han conmovido las más profundas raíces del federalismo y de nuestra identidad entrerriana", afirmaron en un comunicado enviado a este medio.'Chela' Castro que conformó el equipo, designada por el Presidente Alfonsín, para la creación del Instituto de Enseñanza Superior 'Victoria Ocampo' de Concepción del Uruguay, hoy UADER, manifestó también que "La consideración de la educación como un gasto por parte del precandidato, pone de manifiesto cuáles son sus ideas para llevar al Congreso. Considerar la Educación como un gasto, es la más nefasta idea que puede tener alguien que pretende hablar del Cambio. Un país con el 40 % de pobres no se merece este tipo de representantes".Lamboglia, en el mismo sentido, sostuvo además que "Considerar que el funcionamiento de nuestra universidad es la causa fundamental del debacle económico de nuestra provincia lo considero un atropello sin antecedentes. Pensar la UADER como un gasto y que nacionalizarla es la solución, revela incapacidad de pensar propuestas reales y de fondo para los problemas que tenemos los entrerrianos".Para Castro, "Cuando una persona entiende la realidad en términos puramente económicos, está negando al ciudadano y sus necesidades. ¿No sabe ese pre candidato que la educación está siendo considerada una necesidad básica y que estos 34 años de democracia, los Benedetti, entre cientos más como él, la han transformado en una necesidad insatisfecha?. Declaraciones de este tipo, tiran por tierra el principal objetivo del presidente en su gestión: pobreza cero, la que sólo es posible conseguirla con más y mejor educación, con más y mejor inversión, pero al mismo tiempo, implosionan el proyecto de cambio y optimismo que el Presidente Macri quiere hacer llegar al ciudadano común"."Señor Benedetti", agregó Lamboglia, "se ve que su cargo en el Directorio del Banco Nación lo hace ver todo con una mirada monetaria; está equivocado, no todo son números, hay valores, visiones, comportamientos, acciones que debemos realizar para devolvernos la dignidad los entrerrianos y una de ellas es seguir apostando a más y mejor educación. No sea facilista, no nos quite nada, y piense verdaderas propuestas para los entrerrianos; sino continúe en su cargo del Banco Nación porque a los entrerrianos no nos sirve".'Chela' Castro cerró preguntándose "¿Es posible que la ciudadanía se deje llevar por semejante atropello? ¿Es posible que haya gente que apoya su candidatura y que pertenece al ámbito educativo, permita semejante humillación?" y se contestó "Si el cabeza de lista tiene esta forma de pensar, no queda más para decir. El ciudadano entrerriano tiene la palabra o, mejor dicho, su voto", remarca el escrito.