"No me voy a ir", dice senador que debe dejar la Magistratura por no ser abogado

Luego de que la Justicia ratificara que debe dejar el Consejo de la Magistratura por no ser abogado, el senador kirchnerista, Ruperto Godoy, dijo que no dejará el organismo y acusó al Gobierno de poner "jueces a dedo".



"No me voy a ir del Consejo. El Gobierno quiere poner y sacar jueces a dedo, y disciplinar al resto del Poder Judicial", dijo Godoy en declaraciones a Radio 10. "Me quedo hasta que haya una respuesta a la apelación, hay tiempo, pero vamos a ver el martes qué está pasando", agregó.



Godoy fue uno de los consejeros que votó en contra de que se inicie el proceso de remoción para el cuestionado juez Eduardo Freiler en la Magistratura.



Según el senador del Frente para la Victoria (FPV), el Gobierno lo quiere fuera del Consejo porque necesita la mayoría. "No queremos dejar que el plenario funcione con 12 medios, que es el propósito que tiene el Gobierno. Su principal objetivo es iniciar el jury al juez Freiler", sostuvo.



Godoy criticó al Gobierno y remarcó que hay mucha presión sobre el Poder Judicial y los gobernadores.



"No hay independencia, hay una presión permanente sobre el Poder Judicial y presión y extorsión sobre los gobernadores. Para este gobierno, la república no existe. Es un régimen autoritario, violento, que quiere consolidarse en estas elecciones para avanzar en otras reformas", apuntó.



El fracaso del bloque de Cambiemos para conseguir los nueve votos que necesita para iniciarle juicio político al camarista Eduardo Freiler fue su última derrota. La salida de Godoy es uno de los objetivos del gobierno para lograr la mayoría en el Consejo, teniendo en cuenta que el senador es refractario a cualquier negociación y siempre vota alineado con el kirchnerismo.



El cambio en el Consejo sólo se daría si el fallo queda firme, tras la apelación de Godoy. El orden del decreto del Senado que establece los candidatos suplentes del PJ coloca primero a Kunat y luego a Urtubey.



El mandato de Godoy en el Consejo vence en diciembre y su banca en el Consejo junto con la de la kirchnerista Virginia García, cuñada de Máximo Kirchner, deberán ser ocupadas por legisladores que serán elegidos en octubre. Ahora, como consecuencia del fallo, la salida de Godoy podría adelantarse.