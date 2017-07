Varisco encabezó los actos por el Día de la Independencia

El Tedeum en la Catedral

La Municipalidad de Paraná cumplió hoy con los festejos por el 201º aniversario de la Independencia Argentina. Los actos centrales por el 9 de Julio comenzaron en Plaza 1º de Mayo con el Izamiento de la Bandera. Luego, el intendente Sergio Varisco recibió los saludos protocolares y se sirvió un chocolate en el Teatro 3 de Febrero, para finalmente concluir la celebración del Solemne Tedeum en la Catedral Metropolitana. De los actos también participó la viceintendenta Josefina Etienot.Las adversas condiciones climáticas que afectaron la región, obligaron a suspender el desfile militar que se iba a desarrollar en calle Su Santidad Francisco.No obstante, la Banda de Música de la II Brigada Blindada ejecutó los acordes del Himno Nacional Argentino y de Aurora al momento del izamiento de la Enseña Patria. A ese acto acudieron funcionarios municipales, provinciales, concejales y autoridades de fuerzas armadas, de seguridad y eclesiásticas.En un breve discurso en el Teatro, el intendente Sergio Varisco reflexionó sobre el 9 de Julio: "Los argentinos tenemos un legado hermoso y original: los mejores momentos de nuestra historia patria no fueron copiados a ningún país del mundo, sino que tenían que ver con esa dignidad del hombre argentino de la época que yo sintetizaría en esa frase de Pancho Ramírez, cuando decía 'naides es más que naides', esa cuestión indómita, libertaria, que se da en la entrerrianía y en todo el país, que llevó a generar una nación independiente. Pero faltaba la declaración de la Independencia, que no era algo menor, era no volver atrás, era arriesgar la vida, jugarse entero. No podemos dejar de decir que en aquel congreso no había entrerrianos, era porque en aquel momento el país estaba dividido. A Tucumán fueron los representantes de las provincias cuyanas, del Alto Perú, del Noroeste argentino, y Buenos Aires; ahí sí puso su foco de atención Güemes, San Martín, Belgrano. Pero siempre debemos realzar que la Liga de los Pueblos Libres hizo el congreso de Oriente en Concepción del Uruguay en el arroyo de la China, y allí estábamos los entrerrianos, con los que son hoy los correntinos, los misioneros, parte de Córdoba, Santa Fe y la Banda Oriental porque nuestro jefe era José Gervasio Artigas".Y agregó: "En ese congreso del 29 de junio de 1815, si bien no existe el documento de la declaración de la independencia, se deduce a través de la correspondencia epistolar de que allí estuvieron. Ese era el país federal contra el Directorio por allí centralista. Pero ambos congresos son complementarios, uno no lucha contra el otro, pero también tenemos que reivindicarlo. Y del Congreso de Tucumán, rescatar que esa declaración de la Independencia fue muy alentada por San Martín que en las cartas que le enviaba a los congresales -especialmente a Godoy Cruz- les decía 'valor hombre, que para los hombres de coraje están hechas estas empresas'. Es ridículo -decía San Martín- que acuñemos moneda, tengamos pabellón y seamos un ejército insurgente' como hombre republicano que era; porque San Martín fue un jefe militar, pero fue un jefe político del Partido de la Independencia, por eso no derramó sangre entre hermanos y tuvo muy claro que él como jefe del Ejército debía responder a un gobierno independiente. De allí que el congreso de Tucumán aprobó los fondos para la empresa liberadora, cosa no menor. Fue un hecho de partida para una página de la historia universal que no tiene parangón, que fue el ejército libertador de San Martín, que liberó pueblos y no conquistó".Varisco observó que "también mirando al futuro, la independencia territorial no alcanza, en el largo camino del pueblo argentino por lograr su soberanía total, todavía queda mucho por hacer, nos falta más independencia en lo económico, en lo social, en lo tecnológico, en las ciencias, y este es el cambio que tenemos que seguir todos los argentinos unidos porque como decía Borges 'nadie es la Patria y todos lo somos'. La Patria es ese albañil que hace casas que no va a ocupar, ese docente que educa en un acto de amor a nuestros hijos como si fueran de ellos, es el científico que no se aísla y se compromete con la sociedad, son los artistas, son nuestros hombres de armas dispuestos a defender la Patria y su integridad territorial y la Constitución; la Patria que en definitiva somos todos".Roberto Romani, asesor cultural del gobierno provincial reflexionó sobre la fecha indicando que "nos hemos vestido de fiesta como en cada fecha patria, acá celebrando en Paraná, en un año emotivo para todos porque estamos conmemorando el cruce de la Cordillera, que es indispensable mencionarla porque sin la gesta sanmartiniana, sin las convicciones de San Martín que triunfaron en Chacabuco y en Maipú, no se hubiera completado aquella etapa de definiciones que se inició el 25 de mayo de 1810, que continuó con el congreso de Oriente en Concepción del Uruguay en 1815 y se completó el 9 de julio de 1816".Posteriormente en el Tedeum que ofició Monseñor Juan Alberto Puiggari en la Catedral, ante autoridades políticas e invitados, se preguntó "qué sentimientos y qué actitudes debemos tomar en este nuevo aniversario de la Independencia. En una mirada dirigida al pasado, abarcadora y objetiva, darles gracias a Dios y a todos los argentinos que silenciosamente y la mayoría desconocidos han ido construyendo esta gran Nación. El agradecimiento también implica una respuesta, la Patria es un don de Dios, pero la patria es también una tarea y un compromiso. Nos toca a nosotros recordar a Juan Pablo II que nos invita a que la fe se haga cultura y así nuestros jueces, legisladores y gobernantes trabajen, gobiernen y cumplan 'bajo la protección de Dios -como dice la Constitución Nacional- fuente de toda razón y justicia'. Queremos tener una mirada de esperanza, un futuro posible"."Estamos viviendo un año electoral; Dios quiera que en mayor medida los gobernantes hagan prevalecer la necesidad de seguir trabajando por el bien de nuestros hermanos, que no pueden llegar hasta octubre. Y Dios quiera que como un signo de madurez se interpele a nuestra inteligencia para poder ver quién es el candidato mejor, por sus propuestas, por sus proyectos personales y no tanto por el agravio o la descalificación. Necesitamos crecer como país, descubrirnos con pensamientos distintos, propuestas diferentes, pero todos comprometidos en el trabajo de la grandeza de la Argentina, que es lo mismo que decir en la grandeza de cada uno de los argentinos", finalizó.