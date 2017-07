Macri y Macron dialogaron sobre el posible acuerdo Mercosur-Unión Europea

Luego de la postergación en la víspera, el presidente Mauricio Macri sostuvo este sábado un encuentro fuera de agenda con su par de Francia, Emmanuel Macron. Como no se trató de un encuentro bilateral no hay foto del momento, sin embargo el mismo Macri informó sobre la charla y aseguró que el francés considera que un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea representa "la gran oportunidad" para ambos bloques regionales de mejorar sus estándares comerciales.



"Hay una vocación, yo creo que la Unión Europea ve que el Mercosur es una oportunidad como nosotros creemos que ellos son una oportunidad para nosotros", apuntó el Jefe de Estado en una rueda de prensa que ofreció al finalizar las reuniones del G-20 en Hamburgo. En ese sentido señaló que "todos reconocen que el problema es el sector agrícola, que el centro del nudo está en Francia". "Por eso lo abordé a Macron y el entendió que hay que encontrar una solución porque es de mutuo beneficio avanzar en este acuerdo", remarcó.



En esa línea, señaló que su par francés "en estos dos días defendió el libre comercio, el rol de la OMC, el multilateralismo, cosas en las cuales está todo el G20 comprometido". Macri sostuvo una serie de diálogos con Macron fuera de agenda, durante los debates de la cumbre de líderes mundiales, y dijo que "él también cree que Mercosur - Unión Europea es la gran oportunidad".



El presidente Macri concluyó este sábado su participación en la cumbre del G20 en donde además mantuvo reuniones bilaterales con los mandatarios de India, Narendra Modi, de Turquía, Recep Erdogan, y de Singapur, Lee Hsieng Loong, aunque se suspendieron por problemas de agenda los encuentros bilaterales con la primera ministra británica Theresa May, y el presidente francés, Emmanuelle Macron, aunque con este último hubo charlas informales.



Macri inició sus actividades a las 9,30 (4,30 hora argentina) con una reunión con el premier de Singapur, que tuvo lugar en uno de los salones del Hamburg Messe und Congress, el predio donde se desarrolló la cumbre del G20. Conversaron sobre "potenciar las relaciones" y "convertir" al país asiático "en un socio estratégico para los productos argentinos", y el mandatario argentino lo convocó a "participar" del desarrollo de energías renovables en Argentina.



En tanto, mantuvo una audiencia bilateral con el primer ministro de la India, Narendra Modi, quien le manifestó su interés en que las empresas públicas indias participen de la explotación de shale-gas y en ampliar su participación en la industria automotriz y farmacéutica.



Según informaron fuentes de la delegación presentes en la reunión, Macri expresó su satisfacción porque "la relación bilateral está nuevamente en marcha y mucho más activa" y le solicitó "ampliar la lista de productos" comercializables entre India y el Mercosur.



Más tarde, mantuvo una audiencia bilateral con su par de Turquía, Recep Erdogan, y conversaron sobre la posibilidad de agilizar las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Turquía.



Según informaron fuentes de la delegación argentina que participaron del encuentro, el presidente turco le manifestó su voluntad a Macri de facilitarle la experiencia propia que tuvo su gobierno en la realización del G20 en Turquía en el año 2015.



"Argentina y Latinoamérica son una prioridad para la diversificación de nuestros negocios. Espero a partir de ahora intensificar esos contactos", remarcó Erdogan, quien destacó que tras el cambio de gobierno en nuestro país "la economía ha tomado nuevo impulso".



Cerca de las 16 (hora local), el Presidente se retiró del Hamburg Messe y partió rumbo al hotel Le Meridien, ubicado frente a la laguna del centro de esta ciudad, y permanecerá allí con agenda privada hasta este, día en que a las 9.30 se traslade al puerto local para celebrar el Día de la Independencia en la Fragata Libertad -amarrada aquí desde el miércoles pasado-, actividad tras la cual concluirá su visita a Hamburgo y emprenderá el regreso a Buenos Aires.