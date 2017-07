Bordet renovó su compromiso de trabajar en contra de la violencia de género

El gobernador Gustavo Bordet ratificó el compromiso de "trabajar interdisciplinariamente con todas las áreas en la prevención de la violencia de género". A su vez, al presidir la reunión del Consejo de Prevención y Asistencia de las Violencias y de Coordinación de Género (Coprev), reafirmó el apoyo de organizaciones civiles, funcionarios, legisladores y miembros del Poder Judicial ante la problemática. "Entre todos podemos erradicar definitivamente la violencia", aseguró."Ratifico el fuerte compromiso de nuestra gestión de trabajar interdisciplinariamente con todas las áreas en la prevención de la violencia de género. A esto lo hemos determinado desde el primer día de gestión", manifestó al abrir su intervención."Esta problemática que nos duele mucho, nos obliga a quienes tenemos responsabilidades de gestión a trabajar fuertemente por la equiparación de género y para erradicar todo tipo de violencia. A esta tarea hay que realizarla con un abordaje interdisciplinario", subrayó.A su vez el mandatario apuntó: " Tuvimos en la provincia una serie de sucesos que terminaron en fatalidad y nos conmovieron. Debemos trabajar en la faz preventiva, no yendo detrás del problema sino buscando cómo nos anticipamos a la problemática".Por estos motivos Bordet bregó por la continuidad del trabajo en el seno del Coprev. "Mi deseo es que podamos seguir trabajando de esta manera, y felicitarlos a todos por el compromiso que se pone de manifiesto. Poder articular a veces no es sencillo y en Entre Ríos lo estamos logrando. Quiero incentivar a que podamos seguir trabajando de esta manera"."Quienes estamos involucrados en esto sabemos positivamente que si ponemos la parte que nos toca vamos a tender a eliminar cualquier sesgo de violencia de género en nuestra sociedad. Por esto trabajamos y es el compromiso que renovamos", concluyó.Por su parte la senadora nacional Sigrid Kunath destacó la sanción de la ley provincial de constitución del Coprev. "El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo para establecer que este dispositivo que venía funcionando por decretos se consolide en una ley -explicó. Así que el desafío ahora es trabajar en la reglamentación, conjuntamente con el aporte que todos los organismos brindan en este espacio y con la idea de trabajar en comisiones".A su vez la legisladora mencionó que en una reunión mantenida en Buenos Aires con representantes de seis provincias, plantearon junto a la ministra de Desarrollo, Laura Stratta, la necesidad de avanzar en la articulación de una red nacional de refugios."Surgió como una iniciativa creativa y novedosa, más allá de las redes que se puedan llegar a establecer a través de organismos como el Consejo Nacional de las Mujeres, o cada una de las redes que se impongan las provincias -argumentó. Como estamos en un ámbito federal, en el Senado nos parecía interesante atento a la experiencia en la provincia con los cinco dispositivos que están funcionando, contar esto e invitar a que se conforme una red nacional. La idea es articular, intercambiar experiencias, y trabajar en la unificación de protocolos".En tanto, la ministra Laura Stratta remarcó que, por mandato del gobernador, comenzó a trabajar "al interior del gobierno provincial para poder fortalecer la tarea desde una mirada integral, coordinada, articulada, complementaria y necesaria en una temática que es tan compleja y nos necesita aunando esfuerzos y no dispersando".La titular de la cartera sanitaria también hizo mención a una reunión mantenida con representantes del Poder Judicial. "Trabajamos el tema de los recursos humanos, tan necesario. Y el desafío es pensar estas políticas preventivas y esta forma de articular también en el interior de la provincia", indicó.Por su parte, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, dijo que desde la cartera y en su nuevo rol, trabaja "desde la red de atención de salud, sobre todo el primer nivel de atención de los equipos de salud, poniendo en valor la estrategia de atención primaria": A su vez planteó que el fin es "poder trabajar no sólo en restituir derechos, sino también poder abordar la problemática en forma integral con todos los organismos que integran este espacio de trabajo"."Es un trabajo que se viene realizando mancomunadamente entre los distintos organismos y volvemos a reafirmar nuestro compromiso desde el Ministerio de Salud, ávida cuenta que somos un organismo que tiene sus efectores de salud compuesto por una red pública muy amplia. Y además porque tenemos equipos que están trabajando en comunidad y abordando estas determinantes desde la concesión de salud, proceso salud enfermedad", redondeó la funcionaria.Por último, la diputada nacional Carolina Galliard planteó también la necesidad de trabajar en lo preventivo y mencionó que, tiempo atrás, presentó un conjunto de proyectos de ley junto a los padres de Micaela García para "atacar las causas y actuar sobre la prevención" de la violencia de género. "La vida de la mujer no se recupera por más que endurezcamos penas", afirmó.En el encuentro del Coprev, coordinado por Mariana Broggi, participaron representantes de los tres poderes del Estado e integrantes de la sociedad civil.