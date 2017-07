Por "problemas de agenda", finalmente se suspendió la reunión de Macri con May

Luego de que el viernes la diplomacia británica anticipara que la reunión prevista para las 10 en el Hotel Le Meridien no se iba a llevar a cabo, las dos delegaciones intentaron reprogramar la entrevista que, en un principio, iba a durar 15 minutos.



Sin embargo, pese a los esfuerzos de la comitiva argentina, durante la gala que se llevó a cabo en la Filarmónica del Elba, la mandataria europea le avisó personalmente al líder del PRO que debía cancelar el encuentro por "problemas de agenda", pese a que ella había pedido la entrevista.



Las diplomacias de ambos países evaluarán las agendas futuras de los mandatarios para analizar la posibilidad de realizar la reunión este año.



Una de las posibilidades es que se dé en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevará a cabo en septiembre en la ciudad de Nueva York, pero el argentino aún no había decidido si participará de esa cita en el organismo internacional



Macri comenzó esta mañana su participación en el segundo plenario de la cumbre de mandatarios y mantuvo reuniones bilaterales con el primer ministro de Singapur, Lee Hsieng Loong, y con el premier indio, Narendra Modi.



El Presidente arribó minutos antes de las 9.30 (4.30 hora argentina) al Hamburg Messe und Congress, el gigantesco centro de exposiciones en el que se desarrolla la cumbre, y en un salón cercano al del plenario se reunió con el premier Lee.



Según informaron a Télam fuentes de la delegación, los dos mandatarios conversaron sobre "potenciar las relaciones" y "convertir" al país asiático "en un socio estratégico para los productos argentinos".



Macri invitó a Lee a "participar" del desarrollo de energías renovables en Argentina y le dijo que nuestro país "puede ser uno de los de mayor crecimiento en los próximos 20 años si continúa con las reformas".



También le manifestó el interés en que se "incremente el turismo de los ciudadanos de Singapur" en Argentina y le mencionó la diversidad geográfica con la que cuenta nuestro país.



Ambos dialogaron también sobre la "preocupación por la situación en Venezuela" y Macri dijo que "es el único país en crisis en una región pacífica".



Además, se conversó sobre la próxima reunión del G20 en Argentina para que la delegación de Singapur venga "con un equipo de negocios para que ese país pueda convertirse en la puerta de entrada de los productos argentinos".



Singapur es una ciudad-estado de cinco millones y medio de habitantes pero ostenta el puerto con el mayor tráfico de mercancías del mundo.

En tanto, alrededor de las 11.15 (6.15 de Argentina), Macri comenzó su reunión con el primer ministro de la República de la India, Narendra Modi, mientras ambos se tomaron un impasse del plenario para tener su audiencia bilateral.



A las 12.30 será el turno del encuentro del Presidente con su par de Turquía, Recep Erdogan, y luego se sumarán al almuerzo de mandatarios previo al cierre de la cumbre.



En cuanto a la bilateral postergada con el francés Emmanuel Macron, desde la delegación informaron que aún no está confirmado horario de realización para hoy pero se mantienen las negociaciones.



Mientras tanto, Hamburgo -la ciudad portuaria por excelencia de Alemania- permanece blindada con la presencia de más de 20.000 policías en las calles y a la espera de la mayor manifestación prevista para estos días, esta vez, en las inmediaciones de la cumbre, en la cercana Dammtor Platz, a donde se estima que se congregarán unas 100 mil personas.