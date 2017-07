Cristina le pidió a los gremios que no marchen el 7 de agosto

"El Gobierno de Cambiemos no escucha las movilizaciones", fue el argumento con el cual la expresidenta Cristina Kirchner fundamentó el pedido a los gremios de la Corriente Federal, que lidera Sergio Palazzo, de no convocar a una movilización para el 7 agosto, tal como había trascendido.



La exjefa de Estado aseguró en sus redes sociales: "Les pedí que no hagan la movilización. Sé que lxs trabajadorxs tienen más que sobradas razones para reclamar, pero también sé que en lugar llamar a una movilización el 7 de agosto, lo que debemos hacer es convocar a una gran votación el 13 de agosto".



De esta manera, Cristina Kirchner pone la mirada en las próximas elecciones primarias, en las que se candidatea como cabeza de lista de Unidad Ciudadana.



"Les pedí que el esfuerzo de la movilización se convierta en la fuerza de una gran votación", aseguró la ex presidenta.