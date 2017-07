Supuesta coacción agravada en Diamante: piden que la causa se eleve a juicio

El juez de Garantías de Diamante, Julián Vergara, decidió en una audiencia este viernes pasar a un cuarto intermedio hasta el 26 de julio, a las 10, para resolver si seis dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el ex ministro Ariel de la Rosa serán llevados a juicio oral y público acusados por coacciones a la directora del hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero.



En la audiencia celebrada este viernes, los fiscales Laureano Dato y German Eduardo Palomeque ?que reemplazó a Gamal Taleb- informaron al magistrado que concluyeron la Investigación Penal Preparatoria (IPP) en el plazo de 30 días que establece el Código Procesal Penal para los procesos de flagrancia y, en consecuencia, solicitaron que se eleve la causa a juicio.



Este viernes se supo que son seis los dirigentes de UPCN que la fiscalía quiere sentar en el banquillo de acusados por el supuesto delito de coacción agravada. Y es que en las últimas horas imputaron a una sexta persona.



Los acusados son: Zunilda Suárez; Fabián Monzón, secretario adjunto de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); los vocales suplentes en el gremio, José Zarza y Guillermo Barreira; Carina Domínguez, secretaria gremial. La sexta imputada es Noemí Ester Santamaría, vocal titular del gremio.



Santamaría quedó involucrada en la causa este jueves, cuando en una rueda de reconocimiento "fue identificada como partícipe de los amedrentamientos a la directora del hospital de Salud Mental de Diamante a quien se le exigía que reincorpore a Yanina Migueles, delegada del sindicato", se indica.



El abogado defensor de los dirigentes de UPCN es Marcos Rodríguez Allende.



Los fiscales también solicitaron llevar a juicio al ex ministro de Salud que se encuentra imputado por coacción agravada y coacción agravada en coautoría. Los letrados que representan a De la Rosa son Julio Federik y Leopoldo Lambruschini.



En la audiencia, los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron "que está probado que la directora de la Colonia de Salud Mental fue amenazada y que recibió aprietes por parte los dirigentes gremiales y por el ex ministro".



Por su parte, la defensa de De la Rosa presentó un planteo de excepción de falta de acción, que es una herramienta judicial que busca, por otra vía, el sobreseimiento de su defendido.



Los letrados aseguraron que el impulso de la acción penal no era correcto ya que consideraron que existen elementos jurídicos y prueba que no involucra al ex titular de la cartera sanitaria de la provincia.



Tras escuchar la exposición de las partes, el juez de Garantías decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles 26, día en que resolverá los planteos de los abogados defensores y la solicitud de los fiscales de elevar la causa a juicio.



