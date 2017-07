El Comité Provincial de la UCR lanzó la Secretaria de la Mujer

Con este motivo, llegaron hasta la ciudad de Paraná, delegaciones de distintos lugares del país, "está la diputada nacional por Buenos Aires, Carla Carrizo; Alicia Mastandrea, una dirigente de Chaco, representaciones de Jujuy, Santa Fe, por lo que es un muy buen evento", expresó Atilio Benedetti.En declaraciones aMastandrea expresó que "no es la primera vez que visitamos Paraná, dado que las mujeres entrerrianas tienen una vocación de trabajo increíble y están llamando a la participación. Más allá de los encuentros nacionales, hemos asistido con las mujeres entrerrianas al primer encuentro en Córdoba a los sucesivos encuentros, y siempre buscando que se escuche la palabra de la mujer. Creo que estamos dando pasos pequeños y cuando dicen que la mujer ha llegado, les digo que no, que nos falta un largo camino por recorrer. El futuro es de las jóvenes y las que ya hemos ocupado muchos cargos, como mi caso, tenemos que ayudar para que esas jóvenes puedan continuar nuestro camino y por eso estamos acá".Por su parte, la legisladora Carrizo expresó que Entre Ríos, "es una de las provincias que está bastante atrasada en la representación equitativa entre hombres y mujeres en las listas legislativas. A nivel nacional estamos dando una gran lucha y si todo sale bien el 9 de septiembre habrá una gran reunión con las mujeres de todos los partidos. Los derechos no tienen partidos, tienen razones".Y agregó: "Las mujeres estamos en la ciencia, la cultura, en los clubes de fútbol, queremos estar en la política y queremos hacerlo como dice la Constitución Nacional, de igual a igual. La paridad no es ningún privilegio sino un derecho y lo queremos conquistar juntas".Consultado sobre su precandidatura y posibles proyectos relacionados con la paridad de género, Benedetti, primer precandidato a diputado nacional en una de las listas del Frente Cambiemos; señaló que conoce "la agenda de las mujeres radicales del país y de Entre Ríos y fundamentalmente estamos trabajando para representar a todos los entrerrianos. Queremos darle un fuerte apoyo al gobierno de Cambiemos y al presidente Macri. Si bien la campaña empieza el 14, ya estamos recorriendo la provincia".