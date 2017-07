El Concejo Deliberante ingresó iniciativas vinculadas a inquietudes vecinales

En la continuidad de la sesión ordinaria que el parlamento de la capital entrerriana inició este jueves 6 de julio en la escuela "Las Heras", en el marco de "El Concejo en tu Barrio, y pasó a cuarto intermedio para este viernes en el Palacio Municipal, se dio estado parlamentario a trece iniciativas que contemplan inquietudes de los vecinos de la zona sureste de Paraná.



Las propuestas, que fueron giradas a las distintas comisiones para su tratamiento, son las siguientes:



1-Proyecto de Resolución presentado por la concejal Silvina Fadel, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que proceda a realizar asfaltado y mejorado de calle Santiago Cavallo, entre gobernador Enrique Mihura y Santo Tomás de Aquino.



2-Proyecto de Resolución presentado por la concejal Silvina Fadel, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal proceda a realizar la reparación del bache, que obstruye el tránsito, en calle gobernador Tibiletti esquina gobernador Ramón Mihura.



3-Proyecto de Resolución presentado por la concejal Silvina Fadel, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal proceda a realizar tareas de limpieza y erradicación de mini basurales situados en la intersección de calles gobernador Ramón Mihura y Gobernador Prócoro Crespo.



4-Proyecto de Resolución presentado por la concejal Silvina Fadel, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal proceda a realizar tareas de limpieza y erradicación de mini basurales situados en la intersección de calles "Gobernador Tibiletti" y "Gobernador Faustino Parera".



5-Proyecto de Resolución presentado por la concejal Cristina Sosa, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal realice trabajos de mejoras en jurisdicción de la comisión vecinal "Parque del Lago" (erradicación de minibasurales, recolección de poda, arreglo luminarias, asfaltado, etc).



6) Proyecto de Resolución presentado por el concejal Enrique Ríos, por el cual se solicita al D.E.M. proceda al bacheo y reasfaltado de calle "Gobernador Basavilbaso", desde calle "Celestino Marcó" hasta avenida Zanni.



7) Proyecto de Resolución presentado por el concejal Enrique Ríos, solicitando al D.E.M. proceda a realizar un estudio de factibilidad técnica y económica para incluir dentro del plan de obras públicas para el año 2018 el proyecto de construcción de un polideportivo solicitado por la comisión vecinal "Los Gobernadores".



8- Proyecto de Resolución presentado por el concejal Enrique Ríos, solicitando al D.E.M. disponga el cambio de circulación de calle "Celestino Marcó", estableciendo un sentido único de norte a sur, y estacionamiento en una sola mano.



9- Proyecto de Resolución presentado por el concejal Enrique Ríos, solicitando al D.E.M. proceda a realizar tareas de nivelación en el terreno perteneciente a la escuela secundaria Nº 75 "Del Bicentenario", ubicado entre calle "Vicegobernador Miguel Ángel Torrealday", calle nº 1435 y calle "Vicegobernador José María Garayalde" y calle "Facundo Quiroga".



10-Proyecto de Resolución presentado por el concejal Enrique Ríos, por el cual se insta al D.E.M. proceda a la nivelación de avenida Pedro Zanni desde "Provincias Unidas" hasta "Bernardo O´Higgins".



11- Proyecto de Resolución presentado por el concejal Enrique Ríos, por el cual se solicita al D.E.M. proceda a la colocación de contenedores de residuos en jurisdicción de la comisión vecinal "Los Gobernadores".



12- Proyecto de Resolución presentado por el concejal Enrique Ríos, solicitando al D.E.M. proceda a realizar diferentes obras y tareas varias a fin de lograr la restauración integral de la plaza "Alemania", sita en calles "Gobernador Basavilbaso", "Gobernador Febre", "Francisco Medus" y "Gobernador Antelo", en jurisdicción de la Comision Vecinal "Los Gobernadores".



13- Proyecto de Resolución presentado por el concejal Enrique Ríos, por el cual se solicita al D.E.M. establezca el estacionamiento en una sola acera en calle "Gobernador Basavilbaso".



Agosto: "Mes del Derecho del Niño, Niña y Adolescente al Juego"



En la sesión se sancionó por unanimidad un anteproyecto de ordenanza presentado por Sandra Mariela Chavepeyre, directora de Radio Educativa de Educación Inicial N° XI, perteneciente a la zona II de la Dirección Departamental de Escuelas de Paraná, al cual pertenece el Jardín de Infantes "Capullito", de la Escuela N° 15 "Gregorio Las Heras".



La iniciativa, plasmada como ordenanza por los concejales Silvina Fadel, Cristina Sosa, Stefanía Cora y Juan Enrique Ríos, declara al mes de agosto como el "Mes del Derecho del Niño, Niña y Adolescente al Juego".



Aclaración sobre la sesión de "El Concejo en tu Barrio"



A raíz de la sesión, en el marco del programa "El Concejo en tu Barrio", celebrada este jueves 6 de julio en la escuela "Las Heras", donde las autoridades educacionales de dicho establecimiento suspendieron las clases del turno matutino ese día, la viceintendente Josefina Etienot pidió disculpas a todos los padres por los problemas generados y a los alumnos por el día de clase perdido.



"La idea es que los alumnos participen de la sesión, pero que no pierdan el día de clases", explicó Etienot.



En este sentido, aclaró: "La decisión fue ajena a nosotros", y precisó que la idea del programa "El Concejo en tu Barrio es que los chicos puedan crecer en civismo, sin perjudicar a nadie en ningún sentido".



La funcionaria prometió que lo sucedido "será tenido presente para futuras sesiones, para evitar que se prive a los alumnos del derecho a educarse".



Debate



Los concejales de las distintas bancadas también se refirieron al respecto. Al respecto, la presidente del bloque "Frente Renovador ? Una", Silvina Fadel, propuso que las sesiones en los barrios sean más pedagógicas para los alumnos y ciudadanos que concurren.



Por el lado del "Frente para la Victoria", su presidenta, Cristina Sosa, afirmó que ´"la decisión de no dar clases es una decisión escolar".



"La esencia de llevar el recinto a los barrios es mostrar el trabajo que se realiza en el Concejo Deliberante de Paraná, para hacer pedagogía está el Concejo Deliberante Estudiantil", sostuvo la edila.



En esta línea, su compañero de bancada Enrique Ríos dijo que "el hecho de que el HCD vaya a los barrios no quiere decir que lo haga con un fin pedagógico". Y agregó: "La idea es que podamos nutrirnos de las problemáticas ciudadanas y aportar a los vecinos".



En referencia a la propuesta de la concejal Fadel, Stefanía Cora (FpV) sostuvo: "Me molesta que se desvalorice el debate político".



Cora también resaltó que "es la primera experiencia" que tiene dicho cuerpo legislativo en relación a sesionar en los barrios, y reconoció: "Hay cosas que todavía debemos mejorar".



El presidente del bloque "Cambiemos", Carlos González, lamentó que los alumnos no hayan tenido clases.



En referencia a uno de los objetivos del programa "El Concejo en tu Barrio", como lo es la visibilización de la legislatura paranaense, manifestó: "Para visibilizar nuestra tarea, debemos hacerlo en un lugar propicio".



Adjudicación de lotes y viviendas a mujeres víctimas de violencia de género



En la sesión de este viernes, el Concejo Deliberante también sancionó una ordenanza, autoría de la concejal María Marta Zuiani, que dispone la adjudicación de hasta un 10 por ciento de lotes o planes de construcción de viviendas que se realicen en la ciudad de Paraná, sea con financiamiento municipal, provincial o nacional en los cuales se acuerde participación al municipio, a mujeres víctimas de violencia de género.



Será condición excluyente para acceder a tal beneficio la judicialización de la violencia de género, para que la víctima pueda incorporarse a un registro que a tal efecto la norma crea.



Además, la norma establece como requisitos mínimos para la asignación del beneficio, tener domicilio real dentro del ejido de la ciudad de Paraná, con dos años de residencia mínima y no ser copropietaria o propietaria de otra vivienda.



En el texto normativo, se constata que "los refugios para mujeres víctimas de violencia no alcanzan a cubrir la gran cantidad de casos que se presentan y que, asimismo, estos espacios son transitorios y no garantizan el derecho al acceso a una vivienda propia".



Otras iniciativas sancionadas



La legislatura paranaense dio aprobación a otras ordenanzas, entre las que cabe mencionar la impulsada por la edila Claudia Acevedo, mediante la cual se propone crear el "Programa Municipal de Concientización: Donar (órganos) Salva Vidas".



También se sancionó otra iniciativa, autoría del concejal Luis Díaz, por el que se crea el Programa Actividad Física Saludable, y un proyecto del edil Juan Enrique Ríos, declarando "Servicio Público" a la Terminal de Camiones y Playa de Transferencia de Cargas, a construirse en esta capital en el marco de la ley nacional de Seguridad Vial.



Santino Guglieri fue declarado "Ciudadano Destacado" de Paraná



El Concejo Deliberante de la capital entrerriana sancionó una ordenanza, elevada por el legislador Emanuel Gainza, que declaró "Ciudadano Destacado" de la ciudad de Paraná al joven escritor Santino Guglieri, premiado por su desempeño en literatura.



Oportunamente el cuerpo legislativo le hará entrega de un presente recordatorio de tal distinción.



Condolencias a la familia de Fausto Palavecino



Finalmente, cabe destacar que el órgano legislativo dio aprobación a un proyecto de Comunicación, presentado por la viceintendente Josefina Etienot, mediante el cual el Concejo Deliberante de Paraná expresó sus condolencias a la familia del adolescente recientemente fallecido, Fausto Palavecino.