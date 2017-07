Denunciaron a la directora del hospital Pascual Palma por "falta de gestión"

Trabajadores del hospital geriátrico "Dr. Pascual Palma" de Paraná realizaron este viernes una asamblea informativa, en la que denunciaron la falta de gestión por parte de la dirección del nosocomio y los inconvenientes por el tema edilicio.



"Ya habíamos denunciado con anterioridad la falta de gestión de esta directora, por los reclamos que hicimos respecto a la deuda que tiene PAMI con el hospital; un reclamo que se hizo durante mucho tiempo", argumentó ante Elonce TV, Mirta Astronati, delegada de ATE en el nosocomio, al tiempo que justificó: "Los delegados pudimos hablar con PAMI en Buenos y logramos destrabar parte de esa deuda, pero desde esa fecha no hemos recibido ningún otro dinero que se nos adeuda, y consideramos que se debe a una falta de gestión de parte de la dirección del hospital".



Sobre las condiciones laborales, los trabajadores advirtieron que se registraron "presiones desde la dirección". Denunciaron "abuso de autoridad, persecución, apercibimientos por parte de la dirección".



"No podemos seguir trabajando así", sentenció un trabajador, al tiempo que anunció que la directora Inés Malna ya fue denunciada ante la secretaría de Trabajo.



Respecto del tema edilicio, la Astronati apuntó: "Si bien las obras iniciaron, vienen muy lentas porque estaba previsto que finalizaran en mayo y eso quita la posibilidad de ingreso de un buen número de pacientes con algún problema en geriatría".



También denunciaron la "falta de insumos para la buena atención de los pacientes porque pedimos que se arreglen camas y se compren colchones y no hay respuestas".



"No hay dinero disponible para lo más ínfimo que se pida", lamentó la delegada sindical. Elonce.com