Rechazaron la impugnación contra Menem y podrá ser candidato

El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena rechazó la impugnación contra la candidatura a senador del ex presidente Carlos Menem y por lo tanto podrá presentarse en las próximas elecciones. En el fallo, el magistrado ordenó emitir oficios y comunicar la decisión al Senado Nacional, al titular del Consejo Nacional del Partido Justicialista y a los apoderados de la alianza "Frente Justicialista Riojano".La presentación había sido hecha por el ciudadano Ramón César Hernández, con domicilio en la localidad de Rafael Castillo, en el partido de La Matanza. La objeción se dio luego de que la Cámara de Casación dejara firme hace dos semanas una condena contra el ex presidente por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Menem estuvo detenido por esta investigación entre junio y diciembre de 2001. El juez tenía plazo hasta hoy para comunicar su decisión.Lo cierto es que su candidatura y posible elección le aseguraría fueros durante un nuevo mandato en el Senado. De esta manera, le permitiría evitar la prisión preventiva. Otro recurso con el que cuenta la defensa del riojano para postergar el cumplimiento de la condena es presentar un recurso para que intervenga la Corte Suprema. En caso de ser negativa la decisión, se debería tramitar la posibilidad del desafuero, que debe contar con el aval de la mayoría del Senado.Uno de los primeros en ponderar el fallo fue el diputado nacional y presidente del Justicialismo de La Rioja, Luis Beder Herrera. "La justicia emitió un fallo correcto", expresó el dirigente. Dijo que "era muy grosero" que un ciudadano de Buenos Aires recuse al candidato a senador por La Rioja, ya que no tenía legitimidad para hacerlo" y agregó que "el juez lo entendió así, fallando correctamente"."Esto nos da una enorme tranquilidad a los riojanos y al país también", dijo Beder Herrera. "Estamos tranquilos y el 14 de julio vamos a seguir trabajando por la victoria de nuestros candidatos y para reafirmar este proyecto político que tiene La Rioja", amplió.Remarcó que "no tiene nada que ver con el proyecto político de Mauricio Macri y (el ministro de Defensa) Julio Martínez, que sojuzga al pueblo, que tiene la desgracia de someter a la gente humilde, no preserva el trabajo".Dijo además que "la gente está muy mal, el consumo ha caído mucho", por eso "nosotros se oponen a las políticas de Mauricio Macri porque el costo lo tiene que pagar la gente de La Rioja". El ex gobernador sostuvo también que "están seguros que se podrán confrontar dos proyectos opuestos donde el de Macri-Martínez no tiene nada que ver ni hacerle al suyo que es netamente federal".Desde el interior del partido sostenían que Cambiemos era el principal impulsor de la impugnación, ya que no querían enfrentarse al ex jefe de Estado. A pesar de las acusaciones, Martínez, elogió a Menem. "No es un rival fácil" porque en La Rioja "conserva el cariño y el afecto de mucha gente", señaló el funcionario quien sin embargo, apuntó contra Beder Herrera."Carlos Menem es la cara visible pero quien manda en La Rioja, quien sigue gobernando en la provincia es Luis Beder Herrera, que sigue manejando los destinos de la provincia, y comete todo tipo de atropellos, tropelías, corrupción y desmanejos", sentenció.