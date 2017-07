Iosper anunció que garantizará la atención de afiliados por la protesta de Femer

Política FEMER hará jornadas de protesta sin atención a los afiliados de IOSPER

Ante el anuncio de medidas de la Federación Médica (Femer), el 13 y 14 de julio, que incluyen suspensión servicios a los afiliados del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), el directorio de la obra social aclararon que se adoptarán medidas que resguarden las necesidades de los afiliados.Sin embargo, en el comunicado no se aclara cómo se brindará la atención a los afiliados durante los días que dure la protesta de los médicos. En declaraciones radiales, el titular de la Obra Social, Fernando Cañete, dijo que se comunicó "con asociaciones de determinadas especialidades (sin aclarar cuáles), que me aseguraron que ellos no iban a adherir a la medida. Urgencias en cirugía, o cirugías programadas, van a seguir habiendo. Lo que no va a haber es atención en consultorio".El órgano consideró que "todos los trabajadores aspiran a mejorar su situación económica, los del Estado también, pero en sus acuerdos paritarios, son comprensivos del contexto económico que atraviesan el país y la provincia, y entienden que no es posible comportarse de manera aislada con el resto de la sociedad. Por eso acordaron lo que la provincia y los municipios pueden afrontar. De esos acuerdos provienen los aportes. Lamentamos que no colmen las expectativas mínimas de los profesionales nucleados en la Femer".El conflicto radica en que desde Femer entendieron que la obra social "ha dilatado acuerdos posibles o directamente se ha negado" a considerar las propuestas presentadas para suscribir un nuevo convenio prestacional con el consecuente reajuste arancelario.Pero desde Iosper, a través de un comunicado argumentaron que "el sistema de salud está en una situación compleja, por el contexto económico del país". "Todos los actores conocen que los costos de salud impactan de manera diferente y con mayor contundencia", agrega el comunicado.Desde la obra social calificaron de "incomprensiva" la actitud de la entidad que nuclea a los médicos en Entre Ríos y a través de un comunicado, el directorio de Iosper indicó que los ingresos de la obra social "están directamente vinculados a las paritarias del Estado provincial y municipal, con sus trabajadores. En función de esa política salarial se realizan aportes personales y patronales, que luego se disponen y asignan en recursos para las prestaciones. Todos deseamos que la situación sea diferente y mejor, pero no podemos manejarnos solamente con aspiraciones".