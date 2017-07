El gobierno confirmó que tras las elecciones se discutirán los costos laborales

El ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, anunció que en el 2018 se realizará un Censo Nacional Agropecuario y sostuvo que después de las elecciones de medio término que se llevarán a cabo en octubre se comenzarán a discutir los aspectos impositivos que repercuten sobre los "costos laborales".



Buryaile realizó estas precisiones durante un encuentro que mantuvo con más de un centenar de productores rurales nucleados en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



"El año que viene se va a hacer el censo agropecuario. Ya estamos trabajando con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Las estadísticas hacen falta y hoy no tenemos estadísticas confiables", indicó Buryaile.



Por otro lado, Buryaile sostuvo: "Después de estas elecciones nos sentaremos a hablar entre el oficialismo y la oposición de qué es lo que queremos para adelante y dentro de esa reforma hace falta hablar de los costos laborales, que no tiene nada que ver con los costos salariales, sino de la presión impositiva que grava el trabajo y acá tenemos que distinguir entre lo que son economías regionales y lo que es economía central".