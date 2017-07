Gobierno presiona sobre De Vido y la Justicia rechaza detenciones

El ministro de Justicia, Germán Garavano, criticó a la bancada kirchnerista por su anticipado rechazo a un posible pedido de desafuero contra el actual diputado y exministro de Planificación Federal y dijo que "ése es el modelo de la vieja política, es lo que la gente no quiere".



"El kirchnerismo en esto sigue atado a cuestiones del pasado, por un lado de violencia política como hemos visto, con protestas callejeras, y, por otro, de protección frente a las investigaciones de hechos de corrupción y de ataques a la Justicia cuando avanza sobre personas ligadas a ese espacio", cuestionó Garavano en declaraciones a radio El Mundo.



El ministro se expresó de esta manera luego de que el jefe del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, Héctor Recalde, adelantara que su espacio había "decidido por unanimidad no dar los dos tercios" para aprobar un eventual pedido de desafuero contra De Vido, acusado por supuesto desvío de fondos.



El exfuncionario kirchnerista habría perjudicado al Estado en unos 26.000 millones de pesos por un proyecto para acondicionar el tren "Eva Perón" en la mina de carbón de Río Turbio, en Santa Cruz, según denunció el fiscal federal Carlos Stornelli, quien también solicitó su detención en el marco de esta causa.



Más temprano, la directora de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, había destacado que "hay dos bloques, el oficialismo y el Frente Renovador, que ya anticiparon que votarán el desafuero" de De Vido y consideró que "es muy saludable que se empiece a hablar en estos términos".



"El Congreso no es una guarida, es el espacio donde está representado el pueblo de la Nación", aclaró Alonso durante una entrevista con radio La Red.



Además, la jefa de la OA aseguró que "hay evidencia suficiente" contra el exministro de Planificación en esta investigación y que "las sospechas son muy fuertes".



La causa contra De Vido está a cargo del juez Luis Rodríguez, quien ahora debe decir si acepta la solicitud de Stornelli para que se desafuere al legislador del FpV: por lo pronto, el magistrado rechazó este jueves el pedido para detener a tres acusados en este expediente.



Se trata de tres de los 23 acusados por Stornelli por una millonaria defraudación a través de convenios firmados con Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT): los exdirectivos Fernando Lisse, Miguel Larregina y Marta Pérez, trascendió.



Aunque el juez no se pronunció sobre el caso de De Vido, el pronunciamiento del magistrado sobre estos acusados podría marcar el camino que tomaría con el resto en el marco de esta investigación.



"Sería importante que el juez avance con este pedido que hizo el fiscal. Hay mucho argumento y mucha fundamentación para que el fiscal haga este pedido al juez", reclamó Alonso. (NA)