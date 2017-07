Gobierno no distribuirá kits del Plan Qunita porque "todavía no fueron pagados"

El Ministerio de Salud no distribuirá por el momento una parte de los kits del "Plan Qunita" -creado por el gobierno de Cristina Kirchner y suspendido por la actual gestión- porque "aún no están pagados totalmente".



Así lo informaron hoy fuentes oficiales citadas por la agencia DyN y adelantaron la decisión que adoptó el ministro de Salud, Jorge Lemus, ante la orden que recibió la semana pasada del Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de entregar elementos de los kits en 30 días.



"Primero el Ministerio va a informar a la Justicia que en su momento el juez federal Claudio Bonadio dispuso que se suspendieran los pagos y en consecuencia falta pagar bastante a los proveedores", explicaron.



Y agregaron que "entonces el Ministerio, a la vez, va a preguntar a la Justicia cómo contempla esos impagos y qué debe hacer" porque "se puede complicar entregar algo que todavía no se abonó completamente".



La semana pasada el TOF 1 porteño ordenó al Ministerio que distribuya parte de los kits del "Plan Qunita", pero no las cunas y frazadas que habían sido cuestionadas por presunta inseguridad.



El resto de cada kit contiene colchón, juego de sábanas, acolchado, toallón, saco de dormir, e indumentaria para el recién nacido (dos conjuntos enteros de manga larga, dos de manga corta, dos pantalones, dos pares de medias, un gorro, un abrigo polar, un par de escarpines y un neceser) y para la mamá.



"La necesidad de redistribución tiene en miras impedir que muchos de los elementos que integran los kits, ante sus eventuales fechas de vencimiento o expiración, pierdan definitivamente todo tipo de utilidad", dijo el tribunal.



"A nuestro entender resulta de especial importancia considerar ese aspecto al tomar esta decisión, pues no hace más que reafirmar la necesidad de destinar esos elementos, con la urgencia que el caso amerita, a las instituciones o entidades que los precisen con mayor premura, evitando así que posibles y futuros vencimientos provoquen la pérdida de los productos que pudieran perecer", añadió.



El TOF1 va a realizar el juicio oral y público a los ex funcionarios y proveedores procesados: el ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández, el ex ministro de Salud Daniel Gollán y otra quincena de imputados por irregularidades en ese programa. Allí se investiga la supuesta "administración fraudulenta" en la implementación del "Plan Qunita", destinado a proveer de un kit de insumos para sus bebés a madres carenciadas.



Cuando el gobierno de Mauricio Macri suspendió la distribución de los kits hubo planteos de incinerarlos, lo que desató quejas críticas y presentaciones. Finalmente el juez Bonadio, que investigó el caso, decidió no quemar los kits y que queden almacenados.