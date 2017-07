La provincia se comprometió a luchar contra el trabajo infantil

El ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, junto al secretario de Trabajo, Oscar Balla y autoridades nacionales dieron apertura al Encuentro Nacional de Comisiones provinciales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Copretis) de la Región Centro, que se realiza durante este jueves y viernes en Paraná. "La lucha contra el trabajo infantil es prioridad para la provincia", destacó el ministro.El Encuentro Nacional de Copretis de la Región Centro habilita el intercambio de experiencias, la reflexión y busca afianzar la articulación y complementariedad entre las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires para construir consensos y acuerdos operativos de acción. Participan de las jornadas, en el Hotel Mayorazgo de la ciudad de Paraná, autoridades nacionales, integrantes de las Copretis, sindicatos y cámaras empresarias.El ministro Mauro Urribarri participó de las jornadas y subrayó la importancia de la puesta en marcha de políticas concretas entre las provincias y la Nación contra el trabajo infantil. "Desde principio de gestión, por instrucción del gobernador Gustavo Bordet, estamos trabajado articuladamente porque la lucha contra el trabajo infantil es prioridad; la relación entre las provincias ante estas temáticas debe ser reforzada porque estamos ante una problemática que no puede esperar", expresó.Respecto al trabajo realizado en la provincia, Urribarri destacó la actualización del protocolo de actuación y la metodología de trabajo articulado entre los gremios, las Ongs, las empresas y el Estado, que "permitió construir una labor afianzada para restituir los derechos vulnerados de nuestros niños", señaló.El ministro consideró muy valiosa la instancia de debate para intercambiar experiencias y buscar la eficiencia del trabajo en equipo y destacó los logros alcanzados en la provincia, a través de la labor del equipo de trabajo, que "ha conseguido resultados muy importantes, que han sido destacados a nivel nacional y nos han posicionado en la vanguardia".El secretario de Trabajo, Oscar Balla celebró la participación y realizó un recuento de las acciones realizadas, que han permitido la disminución del trabajo infantil en la provincia. "Siempre hemos trabajado todos juntos porque luchamos para que todos los chicos estén estudiando y no trabajando", dijo.Balla resaltó el acompañamiento del ministro de Gobierno en la labor realizada, que ha permitido resultados muy positivos. "A través de los controles, que se realizan desde la Secretaría de Trabajo y la puesta en marcha de campañas de concientización, estamos logrando que todos entendamos que los niños y los adolescentes tienen derecho a la educación, a la recreación y a vivir en familia", finalizó.Durante la primera jornada se presentaron los objetivos del Plan Estratégico de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente. Además se presentó un análisis sobre la situación social de la infancia y del trabajo infantil en las provincias de la Región Centro y de la situación de las Copretis.Desde la OIT Argentina, se realizó una presentación de los principales resultados de la evaluación independiente de los planes de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil.En tanto, el director de Políticas de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de Trabajo Adolescente (MTEySS), Fausto Spiga presentó y desarrolló los objetivos del plan nacional sobre la temática.También se enumeró el proceso de revisión del Plan Nacional 2016-2020 y se desarrollaron los aspectos metodológicos del proceso de desarrollo entre diciembre 2016 y junio 2017.Durante la segunda jornada están previstas disertaciones sobre: "El trabajo infantil no es cosa de chicos: una iniciativa multisectorial que deviene política pública. La experiencia de Santa Fe", sobre "El rol de las auditorias como reguladoras de la Responsabilidad Social Empresaria" y "El trabajo infantil en la cadena de valor".También participan del evento, la coordinadora de Copreti Entre Ríos, Mónica Muñoz; el director de Trabajo, Silvio Pucheta; la representante de Unicef, Magalí Lamfir; y el representante de la Organización Internacional del Trabajo, Gustavo Ponce.