Bibliotecas populares de la provincia recibieron aportes

En el marco de la Ley Provincial Nº 8.092, y su modificatoria la ley Nº 9.092, se entregaron los aportes correspondientes a los primeros cinco meses de este 2017, lo que significa una inversión de 2.355.485 pesos.



Las bibliotecas populares prestan un servicio gratuito para docentes y estudiantes de todos los niveles educativos y público en general, de todas las áreas del conocimiento. Además, realizan actividades de extensión; como presentaciones de libros, homenajes, disertaciones, talleres y visitas guiadas para niños y jóvenes, entre otras.



El secretario de Cultura, Faustino Schiavoni, manifestó su satisfacción de poder estar presente en esta oportunidad, ya que "me tocó aprobar una de las leyes que permiten la entrega de este aporte, como diputado provincial, y firmar la otra como Ministro de Gobierno. Sabemos de la actividad que hacen las bibliotecas, en Nogoyá tenemos una que la usamos asiduamente, porque para nosotros ese era el lugar de estudio. Hoy hay nuevas tecnologías que permiten acceder al conocimiento de otras formas y es eso es un gran desafío para estos espacios. Por eso, nos alegra poder cumplir con lo que manda la ley, un aporte que sabemos las bibliotecas multiplican en esa tarea voluntaria que hacen a diario", remarcó.



También participaron la diputada nacional, Carolina Gaillard; el director de la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, Néstor Rodríguez; presidente de la Federación Entrerriana de Bibliotecas Populares, Jorge Pesaro; y legisladores provinciales, entre otros.





Reconocimiento al trabajo del bibliotecario



Por su parte, la diputada nacional Carolina Gaillard se refirió a un proyecto que fue presentado en el Congreso de la Nación y que fue elaborado junto a la diputada, mandato cumplido, María del Carmen Bianchi. "La iniciativa tiene que ver con reconocerle a todos los trabajadores de las bibliotecas populares, muchos de ellos que no perciben salarios por eso, mediante la contabilización de esos años trabajados como antigüedad a los fines previsionales", explicó.



Además, dijo que ella es oriunda de un pueblo entrerriano de 5.000 habitantes y en las pequeñas localidades las bibliotecas son espacios clave porque es un lugar de lectura pero también de encuentro, de compartir con otros. "Estoy muy contenta de participar en este acto, felicito la gestión de nuestro gobernador y del secretario de Cultura porque apoyar a las bibliotecas populares es aportar a fortalecer esos espacios tan fundamentales, sobre todo en las pequeñas comunidades", expresó Gaillard.





Ejemplo



Por su parte, Jorge Pésaro, quién actualmente preside la Federación de Bibliotecas Populares de Entre Ríos, comentó que "Entre Ríos es un ejemplo en Argentina del trabajo de las bibliotecas, ya que cuenta con 68 Bibliotecas Populares distribuidas por todo el territorio, algunas centenarias y otras más jóvenes. Con estos aportes se pagan sueldos, equipamiento y se ponen en valor las bibliotecas. Luego de recibir el aporte, se rinde al Tribunal de Cuentas lo invertido y luego se entrega otra parte, así hasta fin de año", informó.



Pésaro agradeció el apoyo del gobierno provincial para esta tarea "que hacemos en silencio y ad honorem" y remarcó que "desde el 2.000 hubo un auge, nacieron más de 20 Bibliotecas que se sostienen hasta el día de hoy. Con la crisis había necesidad de contar con apoyo escolar o acceder al libro, porque no alcanzaba para comprarlo. Se terminó la Biblioteca que solo te facilita el libro, y por eso hay bibliotecas que se renuevan y se van adecuando, incorporando por ejemplo la posibilidad de brindar información a la ciudadanía sobre tramitaciones en organismos del Estado. Cambió el paradigma de lo que era ese espacio, de ser un lugar de silencio con los libros en los anaqueles que solo podían ser alcanzados por los bibliotecarios".





Articulación



El Ministerio de Cultura y Comunicación, a través de la Biblioteca de la Provincia, articula diferentes actividades con la Federación de Bibliotecas Populares entrerrianas; como encuentros, talleres de capacitación, entre otras. La más reciente, el Taller de Lectores, narradores sociales, destinado a bibliotecarios en general.



En el trascurso de dos jornadas se abordaron temáticas referidas a la biblioteca en la comunidad y el entrenamiento expresivo del lector narrador social, en repertorio social y en espacios comunitarios. También se propuso un proyecto de participación abierta para la difusión y presencia de la actividad de las Bibliotecas titulado "Caminata por la lectura. Leer despierta la voz", que se concretará el 11 de agosto.





Aportes



Recibieron aportes las bibliotecas populares de Diamante; El Porvenir de Concepción del Uruguay; Fiat Lux de Colón; Sociedad de Fomento Educacional Dr. Medina y Carlos Mastronardi de Gualeguay; Sarmiento de Gualeguaychú; Rivadavia de Federación; Orientación de Crespo; General Mitre de Villa Elisa; General Urquiza de San José; Manuel Belgrano de Pueblo Belgrano; Fábrica Colón de Pueblo Liebig; Urquiza de Chajarí; Domingo Faustino Sarmiento de Federal; Del Paraná de Paraná; Instituto Magnasco y Biblioteca Popular Olegario Víctor Andrade de Gualeguaychú; Bartolomé Mitre de Villaguay; La Vieja Estación de Hernández; Fermín Chávez de Nogoyá; Bernardino Rivadavia de Villaguay; Luis Lorenzo Etchevehere de General Ramírez; Dr. Julio Vitor de Viale; Francisco Hernández y López Jordán de Gualeguaychú; la Biblioteca Popular de Ubajay; Juan Bautista Alberdi de Larroque;



Luz Obrera de Basavilbaso; Agrupación Cultural Renacer y Biblioteca Luz Provincia General Galarza; Biblioteca Popular de Santa Elena; Domingo Faustino Sarmiento de Domínguez; Amigos de la Biblioteca Escolar y Popular Urquiza de Santa Elena; Genuina Leandro Alem de Aranguren; Biblioteca Popular de Urdinarrain; Sandor Mikler de Villa Paranacito; Gaspar Benavento de Lucas González; Rodolfo García de Gualeguaychú; Amelia Podestá de Gorostiaga de Concordia; Justo José de Urquiza de Irazusta; José Hernández de San Salvador; Biblioteca Popular de San Justo; Biblioteca y Costurero Laura Vicuña de Paraná; San José de Cupertino de San Benito; Presidente de Colonia Avellaneda; Julián Herrera de Herrera; Colibrí de Paraná; Sebastián Ger Villacampa de Hasenkamp; Caminantes de Paraná; Ser Protagonistas de General Campos; Tierra de Inmigrantes de Los Charrúas; Mario Domingo Carruego de Maciá; Páginas Mías de Santa Anita; Dr. Cirilo Agustín Gómez de Gilbert; San Francisco de Asís de Aldea San Isidro; Del Saber de Los Conquistadores; José Zubiaur de Santa Ana; y la Biblioteca Popular de Arroyo Barú.