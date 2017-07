Bordet inauguró nuevo edificio de una escuela y dijo: "mejor que decir es hacer"

Al dejar inaugurado el nuevo edificio de la escuela secundaria N° 1 de San Antonio, el gobernador Gustavo Bordet dio a conocer que en 15 días se abrirán los sobres con las ofertas para la obra de acceso a esa localidad, cuya inversión asciende a 185 millones de pesos. Ambas obras realizadas con fondos provinciales. "En obra pública en la provincia estamos invirtiendo 6 mil millones de pesos, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar", aseguró el mandatario parafraseando a Juan Domingo Perón.Durante el acto que se realizó en el nuevo edificio de la escuela secundaria de San Antonio, Bordet aseguró que desde el gobierno provincial, "venimos invirtiendo fuertemente en materia educativa y lo hacemos con la decisión de que la educación nunca es un gasto, sino una inversión", ya que en el futuro, "las nuevas sociedades demandan conocimiento y el valor que cada persona va a llevar consigo es el conocimiento, quienes mayor conocimiento acumulen van a tener mejores posibilidades de desarrollarse en las sociedades futuras".En ese sentido, destacó la inversión se realiza en todo el territorio de la provincia; "Decididamente estamos dispuestos a hacerlo, y para ello, trabajamos con nuestros docentes, a veces discutiendo cuestiones que tienen su incumbencia salarial, pero lo hacemos desde un marco de absoluto respeto y de tolerancia"."Siempre hemos sido respetuosos con nuestros docentes", agregó y les agradeció, "a todos los docentes de esta ciudad y de Entre Ríos, el haber compartido durante este año y medio los mismos objetivos, que tienen que ver con alcanzar la excelencia y calidad educativa, sin dudas tenemos que reforzar este compromiso para que en el tiempo que nos queda de gestión podamos generar las expectativas para cumplir con los objetivos que nos hemos trazado", completó.En ese marco convocó a los docentes a "poder trabajar en conjunto para resolver los problemas que son comunes". También agradeció el acompañamiento espiritual ya que es "el combustible que nos mueve, sin lo espiritual no podríamos llevar adelante una tarea que nos exige un esfuerzo profundo".Al dirigirse a la comunidad educativa de la escuela secundaria, expresó su "emoción" de poder compartir el momento desde el recuerdo de haber sido docente durante 14 años: "En la escuela donde yo daba clases, fácilmente entre nueve y 10 años estuvimos en distintos edificios", porque no tenía edificio propio; "fue una lucha muy grande de toda la comunidad educativa, que fueron bregando por el edificio, hasta que con perseverancia y tenacidad se logró conseguir".En ese marco, destacó que "al 100 por ciento de esta obra la financió el gobierno de la provincia, pero la obra es de ustedes porque fueron quienes la impulsaron".Luego, manifestó que "los edificios son continentes que albergan un contenido y ese contenido es quienes vienen al apasionante mundo del conocimiento, que es lo que los hará libres. El conocimiento es lo que hace enormes a las personas, le da poder de decisión, de interpretación"."Esta es una tierra de inmigrantes, como también lo es el pueblo de mis abuelos, y ellos nos dejaron valores que están cimentados en la templanza, el trabajo, la honradez, son los mismos que tenemos que tener quienes tenemos la obligación de gestionar y éstos que guiarnos nuestra conducta", manifestó. "Esto es un norte que en nuestra gestión permanentemente ponemos para honrar a quienes hicieron grandes a nuestra provincia, si todos ponemos lo que nos corresponde y hacemos lo que es correcto, si rescatamos estos valores no me cabe duda que tendremos una sociedad entrerriana mucho mejor y como todos nos merecemos", completó.El intendente de Aldea San Antonio, Leonardo Silva, rememoró los tiempos en que los jóvenes debían desarraigarse y viajar a otras ciudades para poder estudiar y en ese contexto, remarcó el trabajo mancomunado: "Todos tenemos como objetivo que nuestro pueblo crezca y pueda contar con mejores servicios, y esta inauguración es una muestra".Al cerrar su alocución, agradeció al gobernador "por estar presente en el pueblo y por el acompañamiento que estamos recibiendo", redondeó.En la actualidad, a la institución concurren 110 alumnos al ciclo básico y al ciclo orientado, y otros 50 estudiantes a la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos (ESJA), que cursan en el turno noche. La matrícula se compone de alumnos de zonas rurales cercanas a la localidad. "Cuando la escuela comenzó a funcionar teníamos cursos de nueve o diez alumnos. Hoy son de 20 a 25. A partir de hoy ellos tendrán su aula, su espacio propio, y una mejor calidad educativa", resaltó el director de la escuela secundaria Nº1 Germán Spomer, teniendo en cuenta que el edificio cuenta con tres aulas nuevas, un lugar de reunión, y espacios diferenciados para la secretaría, la preceptoría y la dirección.Por otra parte, el diputado Juan José Bahillo dijo que la provincia "crece con la fuerza de cada uno de sus pueblos y ciudades. El departamento Gualeguaychú es un ejemplo de cómo muchas comunidades entrerrianas han crecido y progresado con la energía y la gestión conjunta de su gente y de un gobierno provincial comprometido, que honra sus promesas", afirmó.Y agregó: "Hoy estamos dando pasos hacia adelante, adjudicando obras como el gas natural en Gilbert, que fue esperado por décadas, inaugurando una nueva escuela, y dando el puntapié inicial para otras que comenzarán pronto, como el acceso a la Aldea y el mejoramiento de los caminos rurales"."Esta es la provincia que está en marcha; a pesar de todas las dificultades, nuestro gobierno invierte en obras que mejoran la vida diaria de la gente, que facilitan el trabajo. Este es el resultado de un gobierno que hace y que está donde hace falta", sostuvo el diputado provincial.Finalmente, Bahillo expresó: "Junto al gobernador Bordet, es hora de estar tirando todos para el mismo lado. Eso no significa que siempre estemos de acuerdo en todo, sino que, ?cuando hay un bien superior por delante, podemos y debemos convivir y construir con respeto un espacio que nos contenga".El gobernador Bordet estuvo acompañado por los ministros de Gobierno, Mauro Urribarri; de Economía, Hugo Ballay; de Salud, Sonia velázquez; de Desarrollo Social, Laura Stratta; de Producción, Carlos Scheppens; de Planeamiento, Luis Benedetto; de Turismo, Adrián Fuertes; el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider; el diputado provincial, Juan José Bahillo; el senador provincial; Nicolás Mattiauda; el senador nacional, Pedro Guastavino; el secretario de Justicia provincial, Germán Grané; los intendentes de Gualeguaychú, Martín Piaggio; y de Urdinarrain, Alberto Mornacco; funcionarios provinciales, municipales y miembros de la comunidad educativa.Luego, el primer mandatario provincial se dirigió al salón de la Cooperativa Eléctrica local, acompañado por la titular de Vialidad provincial, Alicia Benítez, donde anticipó que próximamente se abrirán los sobres del llamado a licitación del acceso a Aldea San Antonio."Estamos cumpliendo con una obra de 185 millones de pesos que financia en un 100 por ciento el gobierno de la provincia", subrayó. "Sin duda esta obra significará un antes y un después porque pone en valor el hecho de la transitabilidad, pero también será importante para muchos productores que en estos 13 kilómetros de extensión tienen su finca, generará conectividad con otras localidades y mejorará calidad de vida para todos los vecinos"."Hoy estamos invirtiendo 185 millones de pesos con fondos provinciales para el acceso a Aldea San Antonio", reafirmó Bordet. "También estamos trabajando en la ruta 51, que une Larroque con Urdinarrain, por 300 millones de pesos que financia 100 por ciento la provincia. Estamos haciendo la repavimentación de la ruta 20 que financia la provincia, y la repavimentación de la ruta 16 con un crédito BID que paga la provincia. Es decir, son obras viales por más de 700 millones de pesos que paga Entre Ríos. A esto podemos sumarle la inversión en obras de calidad educativa y decir que en obra pública en la provincia estamos invirtiendo 6 mil millones de pesos, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar", puntualizó.El acceso a Aldea San Antonio desde la ruta provincial Nº 20, el tramo tiene una longitud aproximada de 12,3 kilómetros y cuenta con una calzada que debe conservarse permanentemente para brindar acceso a la localidad y garantizar la salida de la producción en días de lluvia.Están previstas mejoras en la intersección con la ruta provincial Nº 20 consistente en un rediseño de las canalizaciones, carriles de aceleración y desaceleración y reemplazo de alcantarillas preexistentes. Sobre el acceso a 8,6 kilómetros aproximadamente, desde la intersección por la ruta provincial Nº 20 hay un establecimiento educacional donde concurren alumnos y profesores para lo cual se ha previsto la ejecución de mejoras tendientes al lograr mayor seguridad en la zona.A 11,3 kilómetros aproximadamente del empalme con la ruta provincial Nº 20 hay un sector industrial que genera un movimiento de camiones, donde se prevé el ensanche de la calzada para mejorar los giros y movimientos que pueden provocar alteraciones en el transito pesante. En todos estos casos se propone una nueva señalización horizontal y vertical acompañada de un sistema de iluminación LED.En las inmediaciones de San Antonio se proyecta la ejecución de un perfil tipo urbano con la incorporación de un cantero central que sirva para anunciar la cercanía de la urbanización y garantice la seguridad de los peatones que crucen por el acceso, preservando la iluminación existente.Para la terminación total de la obra se fijó un plazo de 12 meses y el presupuesto oficial es de 184.889.990,56 pesos con fondos provinciales.En la oportunidad, se entregaron aportes por un millón de pesos a la municipalidad de San Antonio para la adquisición de materiales para veredas; un aporte a los bomberos para la compra materiales; a la Cooperativa de Agua de Larroque; a la municipalidad de Gualeguaychú para obras en la ciudad. También en el marco del programa 1000 Evitas y Manos a la Obra a distintas juntas del departamento más de 1 millón de pesos. Además, el secretario de Energía, Raúl Arroyo, entrego la adjudicación de obras complementarias de gas natural para la localidad.