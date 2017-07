El Concejo Deliberante de Paraná recibió inquietudes vecinales

En representación de los vecinos autoconvocados de la comunidad vecinal "Parque del Lago", Héctor Calcafante, planteó la situación de calle Gobernador Parera, en el tramo comprendido entre Miguel David y Tibiletti."Esta zona está habitada desde hace treinta años, y como consecuencia de la falta de drenajes, agravada por el aumento en el nivel de la napas de agua, se encuentra seriamente deteriorada", expuso Calcafante.Graficó que "cada vez que llueve, dicha arteria se inunda, haciendo imposible el tránsito de personas y vehículos, generando un gravísimo problema para las treinta familias, integradas por 150 personas, que a raíz de esta problemática quedan aisladas del resto de la ciudad e inundadas sus viviendas".Ante los concejales presentes, Calcafante afirmó: "Venimos a reclamar ante ustedes que el municipio encare de forma urgente los estudios y obras necesarias para superar esta situación, que venimos planteando desde el año 2011 y ante distintas gestiones municipales, incluido el intendente Varisco, a quien lo impusimos el año pasado".El vecinalista reclamó la ejecución de los trabajos de drenaje que la arteria referida requiere en el tramo aludido y, en lo posible, el hormigonado o asfaltado de la misma.En este marco, resaltó la importancia que la obra adquiere en la interconexión de distintas zonas de la ciudad de Paraná, dado que está proyectada como avenida lo que posibilitará unir avenida Jorge Newbery con avenida Almafuerte, integrando además en la referida trama vial a la ciudad de San Benito con esta capital.Seguidamente fue el turno de Pablo Molina, presidente de la Comisión Vecinal del barrio "Los Gobernadores", quien calificó como "una muy buena iniciativa la decisión del Concejo Deliberante de Paraná de sesionar en los distintos barrios de la ciudad, saliendo al encuentro de la comunidad, para escuchar su inquietudes".Molina planteó que la vecinal a la cual representa "viene bregando por la construcción de un complejo polideportivo en un predio municipal, hoy convertido en un minibasural, que se encuentra ubicado en calles Prócoro Crespo y Ramón Mihura".También demandó de las autoridades municipales que se aboquen a otros problemas vinculados con la problemática de gas natural, tendido de la red cloacal, obras de pavimentación y el mejoramiento de la prestación del servicio urbano de colectivos, en esa zona.Tras la exposición de ambos vecinalistas pidió la palabra el concejal Sergio David Cáceres, quien manifestó sentir "vergüenza ajena, porque los vecinos concurren a volcar sus inquietudes y no encuentran respuestas en el municipio", y puso como ejemplo los reclamos recogidos en oportunidad del plenario llevado a cabo en la escuela "Félix Garcilaso", oportunidad en que el reclamo más importante estuvo vinculado a la necesidad de la construcción de la red cloacal.El presidente del bloque oficialista, Carlos González, respondió que días pasados el intendente Varisco junto al gobernador Bordet firmaron con el presidente Macri en Buenos Aires un convenio para ejecutar la red cloacal en una extensa zona de la ciudad, que incluirá a ese sector de Paraná, con una inversión del orden de los 150 millones de pesos.En la oportunidad, hizo uso de la palabra, desde la Presidencia del cuerpo legislativo, su titular, Josefina Etienot, quien sostuvo: "Nosotros desde el Concejo Deliberante tenemos una responsabilidad tremendamente difícil, como es visibilizar ante el intendente los problemas que nos plantea la comunidad"."Si alguien quiere ver la estadística, constatará la enorme cantidad de proyectos de Resolución reclamando obras al Departamento Ejecutivo Municipal, que si no tomáramos desde el poder legislativo esa función, nadie podría canalizar las necesidades de los vecinos", explicó Etienot, y dijo: "Lamento profundamente la falta de respuesta a esos Pedidos de Informes".Remarcó que "el Concejo Deliberante de Paraná sigue saliendo a los barrios, poniendo la cara, y si bien para el vecino todos somos responsables, cada uno de los poderes del municipio tiene su respectivo ámbito de decisión y responsabilidad"."Es grande el desafío que ha asumido este Concejo Deliberante, y lo peor que podría ocurrir es que la gente se sienta frustrada", reflexionó Etienot.Un nuevo Pedido de Informes fue presentado por la presidenta del bloque del "Frente para la Victoria", Cristina Sosa, referido a la vinculación de funcionarios de la gestión municipal con una red de narcotráfico, que investiga el Juzgado Federal de Paraná. El cuerpo legislativo le dio curso y ello motivó un ríspido debate entre oposición y oficialismo.Al cierre del debate, la presidente del Concejo Deliberante de Paraná, Josefina Etienot, sostuvo: "Dada la gravedad institucional que reviste el tema, insto al bloque de "Cambiemos" a que interceda ante el Departamento Ejecutivo Municipal, a los fines que éste dé una rápida respuesta al cuestionario planteado en el referido Pedido de Informes".Etienot aclaró que formulaba dicha solicitud a la bancada oficialista debido a que ella "no pertenece al círculo íntimo del intendente (Sergio Varisco)", con lo cual dejó en claro su aval al Pedido de Informes referido.Al respecto, indicó que la única información sobre la causa es la derivada de las actuaciones judiciales, entendiendo que es facultad del cuerpo legislativo paranaense tomar conocimiento oficial de las medidas que al respecto se han instrumentado desde el ámbito de la administración municipal para deslindar responsabilidades.En el transcurso de la sesión, el parlamento municipal también dio curso a otro Pedido de Informes de la concejala Sosa (FpV), solicitando a la subsecretaria de la Mujer, Graciela Mántaras, a que responda sobre distintas situaciones de agresión y violencia de género, por parte de funcionarios municipales.En tal sentido, el Concejo Deliberante resolvió convocar a su seno a la aludida funcionaria, para ser sometida a una interpelación.La citación se hará desde la Presidencia del órgano legislativo con diez días de anticipación y expresará los puntos sobre los que deberá responder.El Concejo Deliberante de Paraná pasó a cuarto intermedio hasta este viernes a las 9.30, en su histórico recinto del Palacio Municipal, donde continuará deliberando hasta agotar el temario previsto.