El gobierno nacional nombró a una "directora de movilidad en bicicleta"

El Gobierno nacional designó a una arquitecta como "Directora de Movilidad en Bicicleta", en el ámbito del ministerio de Transporte. Cuáles serán sus funciones



La medida fue oficializada a través de la Decisión Administrativa 483/2017 publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma del jefe de Gabinete Marcos Peña y del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.



Los funcionarios decidieron designar a la arquitecta María Belén Cardasz en el ámbito de la Dirección Nacional de Transporte No Motorizado de la Subsecretaría de Movilidad Urbana de la cartera de Transporte.

Cardasz se había desempeñado desde julio de 2012 en la Dirección de Planificación de la movilidad de la Subsecretaría de Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también a las órdenes de Dietrich.



Esta profesional se desempeñó puntualmente en el marco del proyecto Ecobici, que ofrece un servicio gratuito de bicicletas en la Ciudad de Buenos Aires, las 24 horas durante todos los días del año.



Según detalla la decisión administrativa, las funciones de esta nueva área serán:



1. Realizar estudios, evaluaciones e informes que fundamenten proyectos de movilidad no motorizada.

2. Priorizar proyectos en el marco de la política pública de movilidad no motorizada.



3. Participar en la obtención de financiamiento para proyectos de movilidad no motorizada.



4. Realizar el monitoreo y evaluación de proyectos de movilidad no motorizada.



5. Informar al Director Nacional sobre la marcha de los proyectos de movilidad no motorizada.



6. Efectuar actividades de asistencia técnica en las áreas que sean requeridas a la Dirección Nacional.



7. Participar, a solicitud de la Dirección Nacional, en reuniones y eventos en los que se analicen cuestiones inherentes a proyectos de movilidad no motorizada.