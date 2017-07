Garavano: "La lucha contra la corrupción es política de Estado"

"La lucha contra la corrupción se ha transformado en política

de Estado en la Argentina", sostuvo el funcionario nacional al

participar de la conferencia "La lucha contra la corrupción:

avances y retrocesos en Sudamérica y en la Argentina", indicó

el ministro de Justicia, Germán Garavano.



En esa jornada, el integrante del Gabinete compartió panel

junto a la procuradora del equipo fiscal de la causa Lava-Jato,

la brasilera Isabel Groba Viera, y el presidente de Transparency

International y exprocurador de la causa Montesinos-Fujimori, el

peruano José Ugaz.



Tras resaltar que la Argentina "es uno de los pocos países del

mundo en el que las personas jurídicas no tienen

responsabilidades penales", el titular de la cartera judicial

resaltó la aprobación de la iniciativa legislativa en la Cámara

baja.



"Es un avance para que la Argentina cumpla con los compromisos

internacionales asumidos. Estamos adecuando la legislación para

dejar de ser el único país de la Convención OCDE en el que sus

empresas no puedan ser sancionadas por corrupción", agregó.



En ese sentido, Garavano explicó que "el objeto de la mayoría

de los casos de corrupción es obtener dinero, este es el mejor

mecanismo de prevención porque las empresas tienen que tener un

costo".



Para cerrar, el ministro remarcó que "lamentablemente los

precedentes en la Argentina no son buenos, la Justicia tiene una

deuda en materia de corrupción", ante lo cual consideró

"necesario que las causas lleguen a juicio oral y público para

que se compruebe si los delitos existieron y de dónde provenían

los fondos".



En tanto, Groba Viera resaltó que en Brasil "fue decisiva la

independencia del Ministerio Público Federal, y la delación

premiada que posibilitó el avance de la investigación" en la

causa Lava Jato.



Por su parte, Ugaz definió a la corrupción como "un impuesto

que pagan los más pobres, que viaja a través del crimen

organizado, utiliza las estructuras del Estado y tiene

impunidad".



"Estoy totalmente de acuerdo con el colaborador eficaz y la

ley del arrepentido. Se nos criticó diciéndonos ¿cómo van

negociar con delincuentes? Es inmoral. Mi respuesta siempre es la

misma: ´Inmoral es no investigar´".



NA