Diputados aprobó la restitución de un terreno a vecinos de Paraná

La historia

Tuvo este martes media sanción en Diputados un proyecto de Rosario Romero, que restituye un terreno a vecinos que habían entregado un predio al IAPV para la realización de una torre de viviendas que nunca se construyeron. Se trata de un terreno en calle Cura Arias Montiel de Paraná, que fue comprado por un consorcio en el año 1982.La comisión de Legislación General, que preside Rosario Romero, había emitido favorable y el proyecto tuvo media sanción este martes con el voto de todos los diputados presentes.El proyecto de ley "autoriza al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda a transferir a título de donación gratuita" a favor de los 40 censorcitas o sus sucesores "un inmueble de su propiedad", que se ubica en calle Cura Arias Montiel N°122, de Paraná, con una superficie de 628,84 m2 y "faculta a la Escribanía Mayor de Gobierno a proceder a instrumentar la correspondiente Escritura traslativa de dominio, de conformidad a lo dispuesto precedentemente".En la fundamentación en el recinto, la diputada Romero señaló: "El proyecto pretende reparar una situación que ha hecho mucho daño a estas familias" que a lo largo de estos 30 años, "el IAPV no ha logrado resolverlo por la vía administrativa"."Por lo menos les decimos que hoy hay una posibilidad de que ellos puedan recuperar aquella inversión que tanto sacrificio les costó realizar y me parece que es más importante la voluntad de esta legislatura de dar una respuesta a estos vecinos", sostuvo Romero en la Cámara.Según contó uno de los afectados, Luis Zanabria, en el año 1982 se fundó el gremio "Sedapper", que también tenía una mutual, desde esa entidad se hizo un "consorcio de viviendas" para empleados públicos y se compró un lote en calle Cura Arias Montiel de la capital provincial. "Luego se hizo un sorteo ante escribano público, con el escribano Francis Bueno y allí se armó un consorcio de 40 aspirantes a departamentos de uno, dos y tres dormitorios".En 1984 se constituyó ese consorcio y se empezaron los trámites para la construcción de una torre de viviendas por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), pero por diferentes motivos el proyecto nunca prosperó."Fue un largo peregrinar, los departamentos nunca se hicieron, muchas personas ya han fallecido, quedan sus herederos y empezamos a ver de qué forma podíamos volver a recuperar eso, yo como era una materia pendiente que tenía en mi vida me metí a acompañar a estos socios", sostuvo Zanabria.Recordó también que la ley original de donación de este terreno, "se dio con el cargo para hacer viviendas" y "el mismo IAPV con el tiempo desistió de hacer cualquier tipo de construcción". Desde este entonces, "se trató de buscar la vuelta para recuperar el terreno hasta hoy", expresó Zanabria."Hay muchas personas mayores, que ya les cambia un poco el estado de ánimo porque ya lo daban por perdido", finalizó el representante de los vecinos.