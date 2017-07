Licitarán la construcción de 500 viviendas para Paraná

Foto: Ilustrativa

La municipalidad de Paraná a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) acordó la licitación de 500 viviendas para Paraná por una inversión de más de 500 millones de pesos en su construcción.



Se trata de cinco licitaciones de 100 viviendas cada una y serán las empresas las que propongan dónde emplazarlas.



"Para ayudar a paliar el déficit habitacional que tenemos en medio de la crisis que se vive, sino también, en la mano de obra que va a generar", valoró a Elonce TV intendente Sergio Varisco al argumentar el anuncio. "La licitación prevé que las empresas oferten el terreno y ahí entrará a jugar el rol del municipio respecto a la factibilidad de los servicios donde se hagan estas viviendas", informó.



"Habrá que esperar la apertura una serie de estudios antes de la pre-adjudicación, entre ellos, la parte técnica-económica, que es un trabajo conjunto con el municipio cuando de las factibilidades técnicas de los lugares que propongan estas empresas, el Instituto tiene que comprar el terreno porque así lo establece esta licitación y una vez que sepamos los valores y la ubicación, vamos a llamar a inscripción, y luego se va a sorteo", explicó Alfredo Francolini, titular del IAPV.



Según adelantó Francolini, en menos de un mes y medio estaríamos llamando a inscripción".



Respecto del plazo para la construcción de las viviendas, el ministro provincial de Planeamiento, Luis Benedetto, indicó que "son 18 meses desde la firma del contrato". Requisitos para acceder a las viviendas La nueva resolución del Ministerio del Interior establece que para ser futuro adjudicatario de una vivienda social, el interesado no puede tener un ingreso familiar superior a los 16.120 pesos.



Aquellos que participan, estarán pagando, previamente y en cómodas cuotas, el terreno sobre el que se construirá la vivienda.



Los interesados en inscribirse deben presentar los datos del grupo familiar, ser estar casados o convivientes mayores de 40 años, también pueden hacerlo las madres solteras, monotributistas y trabajadores con ingresos comprobables, pero la nueva cláusula del Instituto implica que aquel que no es empleado público, el garante si tiene que serlo, ya sea municipal o provincial. Además de no tener vivienda propia y no haber sido nunca poseedor de una del Instituto porque ha pasado de gente que las ha tenido y las ha vendido.



La cuota de una vivienda ronda el valor de los 3.800 pesos pero la del terreno aun no puede establecerse hasta que no se sepa la empresa que gane la licitación.



Se tratará de viviendas de 35m² con dos dormitorios, living comedor y un terreno 200m².