Entre Ríos participó de la presentación de Estadísticas Criminales en Nación

Política Admiten que 7 de cada 10 personas no denuncian los robos que sufrieron

El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó, ante autoridades de seguridad de todas las provincias, las estadísticas criminales relevadas en 2016 a través del Sistema Nacional de Información Criminal. El ministro de Gobierno y Justicia, Mauro Urribarri participó en representación de la provincia.Al tiempo explicó que "si bien el dato que resalta es que se ha disminuido un 6 por ciento la tasa de hechos delictivos en todo el país entre 2015 y 2016, no podemos desconocer el hecho de que es muy alto el índice de delitos que no se denuncian, que es algo sobre lo que tenemos que trabajar de forma articulada".Durante la jornada de presentación, Bullrich informó que lo importante de estas estadísticas es que "nos permitió trabajar con las 24 provincias para homologar los sistemas de carga de datos y articular así, el trabajo que realizamos con el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Censo, Jorge Todesca"."Es sabido, y pudimos relevar a través de una Encuesta de Victimización, que existe un gran porcentaje de denuncias que no son efectuadas y por eso creemos que las estadísticas van a ir modificándose a medida que la población confíe en realizar la denuncia", detalló la ministra.Entre las estadísticas relevadas se encuentran: la tasa de homicidios dolosos disminuyó un 9 por ciento en todo el país, volviendo al mismo nivel que en 2008, que se expresa en 232 víctimas menos; la tasa de lesiones dolosas disminuyó un 22 por ciento y la tasa de amenazas un 14 por ciento.Al finalizar, Bullrich informó también que, tras estas estadísticas, Argentina se sitúa entre los tres países con más baja tasa de homicidios de América Latina.