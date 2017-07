Reincorporaron a empleada en el hospital Colonia de Salud Mental de Diamante

El diputado y secretario General de UPCN, José Allende, informó que fue reincorporada la empleada del hospital Colonia de Salud Mental de Diamante que había sido despedida a principios de junio.



El suceso derivó en la detención de dirigentes del gremio y la salida del ministro de Salud Ariel De la Rosa.



Allende dijo que dejará un expediente en Diputados para que los legisladores se informen de cómo fueron los hechos. "Todo volverá a la normalidad", agregó.



"En la ciudad de Diamante no hubo ningún incidente, sino un gremio que reclamó por todos los medios. Hoy voy a dejar 307 fojas a disposición de todos los legisladores para que quien quiera informarse, se informe paso a paso todo lo que pasó en Diamante", indicó Allende.



Según el legislador, el suceso termina con "una resolución. Hoy ya no pueden decir que el Ministro está puesto por UPCN, es una Ministra que se ha definido cercana o afiliada toda su vida a ATE, lo cual nosotros respetamos y no lo vemos mal, pero ha ratificado todo lo que decíamos y hoy se ha notificado a la Directora (Noelia Trossero) de que tiene que reincorporar a la compañera". En este sentido, agregó que la mujer pasa por un estado de estrés laboral, por lo cual no volverá de inmediato al puesto de trabajo: "El médico considera contraproducente que vaya inmediatamente a trabajar al lugar donde padeció toda esta persecución, pero el tiempo cura las heridas y todo volverá a la normalidad", aseveró. (APF)