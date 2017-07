Por unanimidad, Diputados dio media sanción a la Ley de Enfermería

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la nueva Ley de Enfermería, por lo cual ahora pasará para su tratamiento en la Cámara de Senadores. "Contempla la realidad del enfermero de hoy", dijo el diputado José Allende, autor de la iniciativa.



"Contempla la realidad del enfermero. Teníamos una Ley de Enfermería desde hacía mucho tiempo, pero por suerte la realidad la dejó totalmente obsoleta. La realidad es que los enfermeros y enfermeras se han capacitado, son universitarios, con licenciados y hay hasta doctores en Enfermería, entonces aquella vieja ley que hablaba de dos tramos, el auxiliar y el profesional, quedó muy escueta, no acorde a la realidad", detalló Allende.



La ley, que fue aprobada por unanimidad y con la presencia en el Recinto de trabajadores de UPCN y ATE, contempla cinco tramos: "Son los dos iniciales que tenía la vieja ley y tres más, donde incorporamos inclusive el Doctorado, porque tenemos el orgullo de que lo haya en Entre Ríos".



"Además, la ley habla de los concursos, de las incompatibilidades y todo lo que significa un beneficio económico para el trabajador y que reglamenta la ley se discutirá en paritarias. Es decir, no quedamos sujetos a una reglamentación del Ejecutivo que unilateralmente diga o disponga, tampoco que lo hagamos los gremios, porque somos empleados del Estado, pero en paritarias, donde trabajamos los dos sectores juntos, podemos discutir cada uno de los temas que significan una cuestión económica", enfatizó el representante.



Según recordó, se trata de una ley que fue consensuada y bajo un criterio unificado: "Hay un proyecto que se modificó, se incorporaron distintas redacciones de los distintos sectores. Participaron absolutamente todos los que quisieron hacerlo. Por eso es que no sacamos la ley en menos tiempo", finalizó Allende en declaraciones a esta Agencia. (APF)