"El dólar en rangos normales, no debe preocupar a nadie", afirma el Gobierno

Economía Por qué sube el dólar y para qué lo compran los paranaenses

Dólar

Fuga de capitales

Deuda

Inflación

Tarifazo

El secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda Sebastián Galiani minimizó la escalada del dólar a $ 17,06, defendió los tarifazos, aclaró que el 75% del endeudamiento de la gestión de Mauricio Macri se utilizó para refinanciar deuda vieja, vaticinó una inflación por encima de 1,3% en julio y aseguró que los casi u$s 10.000 millones de fuga capitales del primer cuatrimestre es en ahorro argentino en el exterior.En una extensa charla con la emisora FM Blue, el experto en microeconomía y profesor de economía en las universidades de Maryland y de San Andrés dijo que al Gobierno "no le preocupa" el actual nivel récord del dólar y descartó un traslado a los precios de productos de consumo masivo, como suele suceder. "Vemos la flotación del tipo de cambio como un objetivo nuestro, para que vaya fluctuando en relación a la oferta y demanda del mercado. Esa es la forma de no tener saltos abruptos en los precios, que es justamente lo que buscamos con el tipo de cambio flotante: que el dólar no sea el ancla de las expectativas para formar precios, sino que simplemente afecte el precio de los bienes que se comercian internacionalmente", sostuvo.En este marco, el exconsultor de la ONU y el Banco Mundial recordó que la mayoría de las economías de América latina que adoptaron el tipo de cambio flotante tiene fluctuaciones del dólar como la argentina sin tener importantes traslados a los precios. "Chile, por ejemplo, tiene una inflación de un dígito y tiene fluctuaciones del tipo de cambio similares a las nuestras", remarcó el repatriado por el ministro Nicolás Dujovne.En Hacienda el cruce de la barrera de los $ 17 no enciende las alarmas. "Llevamos tranquilidad, el tipo de cambio fluctúa en rangos normales, que no deben preocupar a nadie. Si está en la tapa de los diarios tiene que ver con que tenemos una historia donde se fijaba el tipo de cambio y luego había grandes saltos. Entonces, cuando el dólar se mueve, la gente mira la historia y se preocupa, pero vamos a ir aprendiendo que en un régimen de flotación, el dólar fluctúa. No debe sorprender que baje un poco o vuelva a subir un poco, ya lo vimos este año", subrayó.A diferencia de otros gobiernos donde se fijaba las expectativas de inflación en relación a un dólar quieto, Galini recordó que ahora se adoptó otra política. "El tipo de cambio flota y nosotros ponemos metas de inflación y queremos anclar las expectativas con esas metas. Si se miran las expectativas de la encuesta REM están muy alineadas con las del Banco central. Cambiamos el funcionamiento de esas variables y estamos confiados que va a seguir así", indicó.Por otra parte, el doctor en Economía de la Universidad de Oxford negó que la fuga de capitales empuje la cotización del dólar para arriba. Galiani cree que parte de los u$s 9.408 millones que salieron del país en los primeros cuatro meses de 2016 es porque los argentinos eligen la moneda estadounidense para ahorrar. "Como en la Argentina se trató tan mal al peso y se pagaron tasas negativas, la gente pasó a ahorrar en dólares, pero estamos viendo que cada vez hay más ahorro en pesos por la tasa positiva que pusimos", recalcó.El viceministro reiteró que gran parte de los casi u$s 100.000 millones de endeudamiento que tomó Cambiemos sirvió para refinanciar deuda contraída por gestiones anteriores. "Mucha de la deuda que tomamos no es deuda nueva, es refinanciación de la deuda pasada. Si debo $ 10 y me puedo endeudar a tres meses o a un año, es decir que en tres meses voy a volver a endeudarme para no pagarla. O puedo emitir a un plazo muy largo y voy a tener que refinanciarla hasta que llegue ese vencimiento", explicó el secretario.Según Galiani, desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri el 75% de la deuda que se tomó es para refinanciar deuda vieja. "El resto se utiliza para financiar déficit y no tener que emitir tanto dinero, y así bajar la inflación", detalló, aunque luego reconoció la preocupación de los colegas economistas: "Si no bajamos el déficit en el tiempo sería preocupante", enfatizó, a la vez que destacó el actual programa fiscal. "No tenemos problemas de solvencia", dijo y celebró el cumplimiento de las metas de reducción de ese déficit, que para 2017 se prevé en 4,2% y para 2018 en 3,2%.Galiani defendió la política inflacionaria y pronosticó que seguirá en descenso. "Los procesos de desinflación no suelen ser más rápidos de lo que venimos haciendo. Bajar del 40% a menos del 20% en este año es una baja muy rápida y un éxito muy importante del Banco Central", sostuvo.Un estudio reciente de la Universidad de Belgrano aseguró que si el Gobierno quiere cumplir con la meta anual de inflación del 17% que fijó el Banco Central el IPC no debería supera el 0,8% hasta fin de año. Sin embargo, el viceministro ya detectó que la suba de los combustibles y las prepagas impactará de lleno en la próxima mediación. "Junio cerró en 1,3%, según relevamiento privados, esperamos a ver qué estima el INDEC. No subió respecto del mes pasado. Con respecto a julio no creo que dé tan alta, aunque hay dos factores de precios regulados que ajustan y le van a agregar 0,2% al índice de inflación y es probable que dé un poco más de 1,3%", calculó el funcionario."Vamos a seguir viendo una baja de la inflación. El año que viene será menor y el otro también", pronosticó el docente e investigador. El INDEC tiene previsto informar la primera medición de la inflación federal el próximo martes. Será el dato de junio.Por último, Galiani halagó las nuevas políticas tarifarias de los servicios públicos y justificó los aumentos en las boletas de luz, el gas y el agua, entre otros. "El Gobierno vino a resolver los desequilibrios enormes que dejo la administración anterior. Si se distorsionan los precios y no se cobra por los servicios públicos se deteriora mucho y en algún momento hay que cambiarlo. Eso pasó en la Argentina muchísimas veces y siempre cuando gobernó el peronismo, que hace una política social muy ineficiente con distorsión de precios que no se puede sostener en el tiempo. Hoy se ve en Venezuela y esas políticas lleva a la escases absoluta, no es una forma eficiente de redistribuir", analizó. Fuente: (Ámbito).-