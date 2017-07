Macri: "Argentina está creciendo y el año que viene va a crecer aún más"

El presidente Mauricio Macri aseguró que Argentina "se ha puesto en marcha y está creciendo" y anticipó que "el año que viene va a crecer aún más".



De todas maneras, Macri aclaró que "todavía hay mucha gente que no lo percibe" y señaló que en su gestión han logrado, entre otras cosas "bajar la inflación".



"Entiendo que no ha sido un año y medio fácil, pero hemos logrado bajar la inflación, hemos vuelto al mundo, la Argentina comenzó a crecer después de cinco años de estancamiento. Este año vamos a crecer el 3% y si Dios quiere, el año que viene más", sostuvo el mandatario nacional en declaraciones formuladas a canal 12 de Misiones.



Macri afirmó que han "recuperado los puestos de trabajo que se habían perdido en la primera parte del Gobierno, cuando se tuvo que sincerar muchas cosas de la economía".



"Construir un país como el que merecemos lleva su tiempo, no se hace de un día para el otro, sino dando pequeños pasos todos los días", indicó.



Respecto a su relación con los funcionarios misioneros, reveló que está "contento" porque "ahora se trabaja con todos los gobernadores más allá de cuál sea su pertenencia política".



"Hemos hecho muchas cosas en conjunto porque mi compromiso una vez que pasa la elección es trabajar por todos los argentinos. Hay que dejar las diferencias de lado cuando está en juego el futuro de la gente", concluyó.