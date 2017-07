Debaten boleto de colectivo gratuito para estudiantes y docentes en todo el país

El diputado nacional del Frente Renovador Facundo Moyano convocó para hoy a una reunión de la comisión de Transportes -que preside- para poner en tratamiento el proyecto de ley de Boleto Estudiantil que incorpora una bonificación del 100 por ciento del valor del pasaje de colectivo y tren interurbano durante el ciclo lectivo.



A las 14:30 en la sala 5 del anexo de la Cámara baja, la comisión recibirá a organizaciones estudiantiles, que darán su testimonio a favor de la implementación a nivel nacional del boleto educativo gratuito.





No obstante, hay dudas acerca de si el oficialismo contribuirá a dar quórum para que la comisión tenga funcionamiento efectivo y pueda avanzar, ya que en mayo los diputados del interbloque Cambiemos vaciaron la reunión convocada por Moyano, en disconformidad con dar tratamiento al tema.



Algunas de las organizaciones estudiantiles que aportarán representantes para el debate en comisión son la Federación Universitaria Argentina (FUA), centros de estudiantes de secundarios e integrantes de la Juventud Sindical de la CGT y CTA.



El proyecto tiene como beneficiarios no sólo a estudiantes de nivel secundario y universitario, sino también a trabajadores docentes y no docentes, pertenecientes no sólo a instituciones de gestión estatal sino además de gestión privada con aporte estatal.



La bonificación del 100 por ciento del valor del boleto se aplicará no para cualquier tipo de viaje interurbano sino sólo para aquellos que cubran la distancia entre el hogar y el centro educativo, con la autorización correspondiente.



La iniciativa también contempla descuentos para pasajes de larga distancia, con límites y sujeto a la autorización de cada provincia. Según fija el proyecto, que surge de la unificación de dictámenes de distintos bloques, el financiamiento del beneficio se sustentará a partir de la creación de un fondo para la provisión del Boleto Educativo Gratuito, Universal y Nacional (conformado por donaciones, aportes e intereses devengados del fondo).