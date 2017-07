Iosper pidió a los médicos postergar la suba de los aranceles

El presidente del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete, pidió "tolerancia" a la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), para analizar la posibilidad de un incremento arancelario en los valores de las prestaciones y en el coseguro, a cargo de los afiliados. "Pedimos a la Femer que tenga tolerancia, y le proponemos volver a avanzar otra vez sobre el tema en agosto de este año", dijo el titular de la obras social provincial.Cañete recordó que desde el 1 de marzo pasado, Iosper "autorizó un 15 por ciento de aumento en los valores de las prestaciones y acordó la suba del coseguro a 90 pesos. Nuestra oferta entonces se hizo con racionalidad, y equilibro, junto con el compromiso de reducir los plazos de pago. En cierto que entonces sugerimos la posibilidad de otorgar otro incremento en julio, pero aclaramos que Iosper no comprometería sus recursos y sólo daría respuestas que puedan cumplirse", sostuvo.El funcionario recordó que "cualquier reacomodamiento arancelario se analiza, primero, financieramente, para saber cuánto representa como inversión para la obra social, aunque debe existir consciencia que el Instituto que presido solo comprometerá los recursos que tiene, y no acepará cualquier propuesta, sino que evaluará cuánto significará la tasa de uso, para saber de cuánto será la erogación propuesta, y si tiene el recurso financiero para acceder".Además, afirmó que Iosper "comparte la preocupación de Femer por los aranceles, pero la readecuación arancelaria sugerida no es factible ahora".Cañete aclaró que "si bien Iosper quedó por debajo en el valor de la consulta, aunque no muy lejos de los demás sectores de las obras sociales sindicales, seguimos siendo la obra social que en la región y en el país, mejor paga la consulta".Respecto del aumento en el valor del coseguro, Cañete recordó a la entidad que nuclea a los médicos en Entre Ríos, que "el incremento otorgado a los trabajadores estatales por el Gobierno de Entre Ríos será del 23 por ciento, pero con pagos que se completarán recién en los meses de agosto y octubre. Por esa razón, es decisión de esta Obra Social -por una cuestión de solidaridad-".Cañete pidió a la Femer "que tenga tolerancia, y le proponemos volver a avanzar sobre el tema en agosto de este año. En función de este análisis, nuestra propuesta estará siempre dentro de la racionalidad, y el equilibro presupuestario de la obra social, para promover la eficiencia, eficacia y la calidad en las prestaciones de salud que se brindan, dada la relevancia del interés comunitario que involucra", destacó.