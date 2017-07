Varisco: "Quedó demostrado que estoy fuera de la causa"

El Intendente Sergio Varisco compareció el 27 de junio ante el Juez Federal Leandro Ríos, en el marco de la causa que investiga la banda narco liderada por Celis. Dijo que está "absolutamente tranquilo" y puso a disposición del magistrado expedientes y archivos municipales.



El intendente, en diálogo con Quién Dice Qué, puso relevancia en la "independencia del juez" Ríos, que ha avanzado en la causa.



Respecto la investigación judicial, entendió que "le parece correcto que se avance contra el flagelo de la droga" y recordó que en su gestión "se ha hecho mucho" para combatirlo.



Este lunes, todos los detenidos en el marco de la causa de la narcoavioneta "fueron procesados". En este sentido, Varisco puso relevancia: "Fui a declarar como corresponde, citando lo que pensé que era importante", en el Tribunal Federal de Paraná.



Respecto de la investigación sobre los camiones municipales que habrían sido usados para el traslado de la droga, expresó a Elonce TV que más allá de la investigación judicial, se iniciará a nivel comunal, "un sumario interno". Acotó que "hay otros empleados municipales que (en anteriores circunstancias) han sido detenidos por drogas".



Dijo que su intención es "colaborar con la justicia, como gobernante y como ciudadano".



"Nunca estuve vinculado a la causa, fui citado como testigo y el Juez Ríos me desvincula totalmente. No tengo absolutamente nada que ver con el tema, lo que es una satisfacción", puso relevancia Varisco.



Al ser consultado respecto a si esta causa pueda "salpicar" al mandato, entendió que "no va a afectar la gestión".



Al mismo tiempo, el intendente de Paraná, se refirió a un informe periodístico de canal C5N, destacando que se intenta con eso, afectarlo políticamente. "Se trata de un medio vinculado al kirchnerismo, que basta prenderlo para darse cuenta de la tendencia política, se habla incluso de que el supuesto dueño está vinculado a la ex presidenta. Todas las cosas que allí se dijeron son totalmente inexactas", aseguró. Obras y elecciones Asimismo, el intendente manifestó que "más allá del proceso electoral la gestión marcha con responsabilidad con los lineamientos que nos hemos trazado. Es un mes de muchas obras. Inauguramos el puente de calle Moreno, estuvo Tecnópolis, que significó algo muy importante para todas las familias, principalmente aquellas que no tienen acceso a un bien cultural pudieron acceder a la cultura, la tecnología, la ciencia, el arte. Pese a las elecciones, seguiremos concentrados en la gestión, en las obras, porque además es la mejor manera de ayudar a nuestros candidatos".



Se refirió además a la reunión que mantuvieron dirigentes de Cambiemos de toda la provincia este domingo, y contó que "este domingo nos reunimos con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en San José. El objetivo fue evaluar la puesta en marcha de la campaña. Fue una reunión de más de 200 dirigentes, gente del radicalismo, del Pro, del peronismo, intendentes vecinalistas".



Consideró que los ejes de la campaña girarán en torno al discurso nacional, que indica que "será totalizador, quiera o no, convenga o no a uno, se va a expresar en esta polarización que existe en la práctica. Tienen mi respeto las terceras líneas que quieren romper con eso".



Respecto a que hay pocos candidatos de Paraná en las listas, explicó: "ese fue el mejor consenso logrado. La lista de Cambiemos es representativa". Elonce.com