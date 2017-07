Eximieron a De la Rúa de pagar Ganancias pero Afip apelará

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFP), Alberto Abad, ratificó este lunes que la dependencia oficial apelará el fallo judicial que exime al ex presidente Fernando de la Rúa del pago del Impuesto a las Ganancias.



Abad, durante un contacto mantenido con la prensa esta tarde en el que dio a conocer la recaudación de junio, afirmó que "ese tipo de beneficio debe darse con carácter restricitivo, y no hacerlo extensivo" a funcionarios del Poder Ejecutivo.



Este lunes, el diario La Nación informó que la Sala B del Tribunal Fiscal hizo lugar -en febrero pasado- a un pedido formulado por De la Rúa para quedar eximido del pago del Impuesto a las Ganancias por la pensión vitalicia que cobra como ex presidente, por un monto total de $ 176.000 mensuales.



De la Rúa argumentó que la quita del 35 por ciento afectaba la "equivalencia y la identidad consagradas por la ley" en relación a la asignación que reciben los ministros de la Corte Suprema y subrayó la "intangibilidad" que la Constitución nacional le otorga a su pago vitalicio.



Abad confirmó que apelará la medida, con similares argumentos a los que viene sosteniendo la dependencia fiscal desde el año 2009, cuando el ex jefe del Estado presentó la demanda.



De la Rúa consiguió un fallo favorable tras apelar un primer rechazo de la AFIP, que consideró "improcedente" el reclamo del ex mandatario.



Según los argumentos presentados por el ex presidente, la "asignación mensual vitalicia" que recibe, no puede considerarse una jubilación debido a que tiene características especiales que no se asocian al trabajo personal, sino a su rol en su momento como jefe del Estado.



En ese marco, sostuvo que descontarle el 35% de Ganancias le representa percibir "un importe menor que el sueldo de un vocal de Cámara de Apelaciones, cuando la intención del legislador es que en ningún caso aquel importe sea inferior al que perciben los ministros de la Corte Suprema".