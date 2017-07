Impugnaron la candidatura a senador de Menem por La Rioja

Se trata de una impugnación que había presentado el ciudadano bonaerense Ramón Hernández, por lo que el Partido Justicialista riojano pedirá que se rechace el pedido por no tratarse de una persona residente en la provincia.



El diputado nacional y exgobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, acusó por la impugnación a la UCR provincial y consideró que por "miedo" buscaron a "un perejil de la provincia de Buenos Aires" para hacer la presentación contra Menem.



En conferencia de prensa, apuntó al ministro de Defensa, Julio Martínez, y dijo que actualmente tiene "dos imputaciones" judiciales por "la compra de un rompehielos y por la compra de armas a Estados Unidos" y el PJ no lo "impugnó" para ser precandidato en estas elecciones.



A la vez, sostuvo que la condena contra el expresidente por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador "no está firme" y señaló: "A favor nuestro está el 99,9 por ciento de los antecedentes" para dejar competir a Menem.



En tanto, el abogado del exmandatario, Maximiliano Rusconi, resaltó que existe un "artilugio" político en contra de su cliente.



"Resulta que ahora se apuran para sacar este fallo. Realmente es llamativo, o hay una coincidencia temporal muy sugerente, o realmente es un artilugio", afirmó en declaraciones radiales.



La oficialización de su postulación se produjo apenas tres días después de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la condena de siete años de prisión y 14 de inhabilitación para desempeñar cargos públicos en su contra por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador durante su Gobierno.



Más allá del revés judicial y de que la pena es de cumplimiento efectivo, el exjefe de Estado seguirá en libertad, ya que aún tiene la instancia de la Corte Suprema para apelar, además de contar con fueros por ser senador nacional por la provincia de La Rioja.



En caso de que el máximo tribunal del país confirme la condena, para que vaya preso el dirigente peronista primero debería existir un desafuero por parte del Senado de la Nación.