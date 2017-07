El Gobierno desplazó al embajador en Paraguay

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el presidente Mauricio Macri dispuso el traslado de Zuain desde la embajada en Paraguay a la Cancillería.



La medida llevó las firmas del jefe de Estado y del canciller Jorge Faurie.



Durante un viaje a Paraguay, Carrió había apuntado contra Zuain: sostuvo que con él en la embajada no podía investigar al kirchnerismo.



"Lo que pasa es que allá no puedo avisar a la embajada argentina porque la maneja Eduardo Zuaín, el vicecanciller de Héctor Timerman . Eso es un escándalo", afirmó la diputada.



Zuain fue embajador en Italia entre 1999 y 2006 y luego, regresó a la Argentina, llegando a ser el virtual vicecanciller de Timerman durante el último mandato de Cristina Kirchner.



Macri lo designó embajador en Paraguay en enero de 2016, con el apoyo de Gerardo Zamora, ex gobernador de Santiago del Estero