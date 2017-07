Entre Ríos advirtió que defenderá su derecho sobre fondos coparticipables

El gobernador Gustavo Bordet y la senadora nacional Sigrid Kunath analizaron la estrategia de Entre Ríos frente a la demanda presentada por la provincia Buenos Aires para reformar la Ley Nacional 24.621. La medida judicial del gobierno bonaerense reclama para sí la totalidad del 10 por ciento de la recaudación del impuesto a las ganancias, lo que sólo en 2017, representa una merma de 3500 millones en el presupuesto entrerriano."Tal como lo hacemos periódicamente, abordamos con el gobernador diversos temas que hacen a la agenda legislativa de Entre Ríos en el Senado de la Nación. En esta oportunidad, hablamos sobre las implicancias que tiene para la provincia la demanda presentada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para reformar la distribución del 10 por ciento del impuesto a las ganancias, conocido desde su creación como Fondo de Reparación Histórica", explicó al término del encuentro la senadora Kunath.La legisladora destacó la estrategia provincial en este tema, y puso en conocimiento del gobernador el proyecto de resolución que presentó en la Cámara Alta solicitando "la necesidad de que la discusión del tema en conflicto sea llevada a cabo en el Senado, órgano constitucional donde se encuentran representadas todas las provincias", remarcó.Kunath llamó a "no mirar el problema únicamente desde la perspectiva de Buenos Aires, sino teniendo en cuenta las implicancias que esto tiene para todas las provincias", porque "en el hipotético caso de que por el cambio de las circunstancias fácticas el tope resulte injusto e inequitativo, una declaración de inconstitucionalidad y el reconocimiento de la pretensión de la actora provocaría el mismo efecto adverso sobre el conjunto de las otras provincias"."Hoy sería la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien, al resolver un una situación en particular, perjudicaría al resto del país", explicó Kunath. En ese sentido, "esto daría pie a que cada provincia promueva nuevas demandas por la inequidad que un fallo de tales dimensiones generaría", advirtió.La senadora entrerriana resaltó que "la intención de los legisladores, en 1996, fue no perjudicar a la provincia de Buenos Aires, sino todo lo contrario: manteniendo un status quo, la intención fue también beneficiar con el crecimiento económico al resto de las provincias, que también tienen necesidades atendibles, brindándoles el excedente que se habría de generar entre el tope y el 10 por ciento de la recaudación".Ahora bien, "si la situación fáctica ha cambiado, no es una solución posible resolver en perjuicio del resto de las jurisdicciones", subrayo Kunath, y reafirmó: "entendemos que es esta una cuestión que debe ser abordada de inmediato por el Congreso Nacional, y que requiere de una respuesta política arribada a través de un acuerdo entre todos los actores participantes, tal como lo establece la Constitución Nacional y las normas correspondientes".Por último, Kunath contó que "también abordamos con el gobernador otros temas en los que venimos trabajando de manera coordinada junto a funcionarios y funcionarias provinciales, entre ellos las políticas para la prevención y erradicación de la violencia de género hacia las mujeres, en donde Entre Rios viene dando pasos fundamentales", concluyó.