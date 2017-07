Bordet se pronunció por sostener los valores de la abnegación y el trabajo

Valores muy profundos

"Debemos honrar a nuestros precursores e inmigrantes que vinieron en busca de una esperanza y que nos dejaron valores muy profundos como la abnegación y el trabajo que es lo que tenemos que tomar en cuenta para la tarea que todos los días en la gestión que nos toca", dijo el mandatario este domingo en San José donde encabezó las actividades oficiales por el 160º aniversario de esta localidad entrerriana.Junto a los embajadores de Francia en Argentina, Pierre Enri Guignard, y de Suiza, Hanspeter Mock, el ministro del Interior Rogelio Frigerio y la intendente local Irma Monjo, el mandatario señaló: "Es un emotivo acto y le agradecemos a la intendenta y al senador Pablo Canali que nos han invitado e este evento que tiene un profundo sentido emotivo. Mis abuelos fueron parte de esta colonia, tengo parte de mis raíces aquí en la zona"."Estar conmemorando este aniversario de la ciudad de San José tiene por lado un recuerdo pero por otro también el compromiso el de seguir trabajando y aportando en conjunto desde la provincia, el municipio y la nación hacia el interés común que es la mejor manera de honrar a nuestros precursores e inmigrantes que vinieron en busca de una esperanza y que nos dejaron valores muy profundos como la abnegación y el trabajo que es lo que tenemos que tomar en cuenta para la tarea que todos los días en la gestión que nos toca. Uno viene a este centenario con muchas expectativas. De reencuentro de lindos recuerdos pero también de esperanza y de poder proyectar todo aquello tan bueno para las generaciones futuras", dijo Bordet.Luego indicó: "Yo me he criado en esta zona, mis abuelos vivían acá cerca y se como es la vida en estos lugares. Hay cosas que han ido mutando pero más allá de los cambios nuestros abuelos lo que nos dejaron son valores que van desde el trabajo, la abnegación y la honradez, que es lo que debemos tomar en cuenta", dijo Bordet y también destacó la importancia de la producción en la provincia.El gobernador también visitó el museo y al muestra fotográfica allí expuesta y dijo que "es extraordinario" y se comprometió a volver con mayor tiempo.En el acto también estuvieron el senador nacional, Alfredo de Ángeli; los diputados nacionales Carolina Gaillard y Marcelo Monfort, legisladores provinciales, intendentes y funcionarios de Poder Ejecutivo provincial, entre otras autoridadesIndicó que en se trabajando fuertemente en temas de salud, ahora con la campaña de invierno que tiene básicamente a disminuir la mortalidad materno infantil y para reforzar todo el sistema de salud en la provincia.Y dijo que también está contemplado dentro del sistema sanitario la construcción de un hospital regional.Al ser consultado sobre la producción avícola, a propósito del día de la avicultura que se celebra este domingo, el gobernador dijo que el sector atraviesa un momento difícil y apuntó que la semana pasada tuvo una reunión en Buenos Aires con la Cámara Avícola a pedido de los productores de la provincia. "Me manifestaron que tienen mucha preocupación porque están una un situación crítica porque hay un tipo de cambio que no es competitivo y un mercado interno que está saturado y no se están pudiendo colocar los productos en el mercado externo. Pero venimos haciendo un esfuerzo muy grande para mantener las fuentes de trabajos y vamos a trabajar en conjunto. Me han pedido intermediación y en esto vamos a seguir trabajando para ver cuál es la vía para hacer competitiva a esta producción y que se sigan sosteniendo y generando más puestos de empleo", indicó.En relación al frigorífico de San José dijo que el problema es también de competitividad que hacen que la exportación no tenga el precio que se requiere para cubrir los costos internos. "En esto hay que trabajar para ver cómo se mejora la competitividad, sin que sea lo que habitualmente resulta ms facial que es la devaluación porque genera un proceso de inflación que no beneficia a nadie. La solución es trabajar en conjunto con el gobierno nacional para que sea sostenible este modelo productivo y la generación de fuentes de empelo", remarcó Bordet.Por último, en relación a la administración provincial dijo que si bien hay dificultades, se ha venido mejorando y se ha podido terminar este semestre con una reducción del déficit fiscal del 50 por ciento en comparación con el semestre del año pasado que representa unos 1.200 millones de pesos, aunque apuntó que todavía existe un déficit fiscal de un monto similar. "Venimos proponiendo medidas para eliminar todo gasto superfluo de trabajar responsablemente en el manejo de las finanzas. Pero va a llevar un tiempo para lograr el equilibrio que nos propusimos que es terminar nuestra gestión en 2019 con un déficit cero", completó Bordet.El sábado, la Intendente Irma Monjo recibió al embajador de Francia en Argentina, Pierre Enri Guignard, en el Monumento Nacional y Museo Provincial Molino Forclaz, junto al diputado nacional Marcelo Monfort, el Secretario de Cultura de Entre Ríos, Faustino Schiavoni, funcionarios y concejales.La comitiva participó de una emotiva puesta en escena de la vida de Juan Forclaz y su familia, y las vicisitudes en torno a la producción familiar de harina en los primeros tiempos de la colonia San José. En un recorrido por distintos lugares del predio que duró más de una hora, descendientes de los inmigrantes Forclaz, integrantes de la Asociación de Amigos del Molino y su director, Juan Carlos Buet, realizaron la visita guiada teatralizada.Luego se dirigieron al Centro Saboyano donde fueron recibidos por su directora, Rosa Maxit, y el equipo docente. Recorrieron las instalaciones y firmaron el libro de visitas de la institución. Guignard se interesó por la enseñanza de la lengua francesa y de distintos aspectos del centro de estudios.Finalmente llegaron al Tiro Federal, donde eran esperados por deportistas de distintos puntos del país que participaron de un campeonato, cuyos premios fueron entregados por parte de las autoridades. También se realizó una demostración de armas antiguas y se invitó al embajador y a los presentes a realizar pruebas de tiro, finalizando la jornada con un brindis de honor.