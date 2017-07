Candidato a concejal se fracturó una pierna al caerse un escenario

Se cayó una tarima durante un acto de la agrupación Encuentro Peronista, perteneciente al frente Unidad Ciudadana, en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, y hay al menos 10 heridos. Ninguno de gravedad.El acto era encabezado por Guillermo Viñuales, jefe de Gabinete del intendente kirchnerista Martín Insaurralde.Consultados pordesde el frente Unidad Ciudadana, que encabeza Cristina Kirchner, dijeron que el accidente "no pasó a mayores"."Están todos bien", remarcaron y agregaron que se trata de una "agrupación interna" y que no estaba presente el intendente Insaurralde.Uno de los heridos fue el propio Viñuales, candidato a primer concejal por Unidad Ciudadana en Lomas de Zamora. Sufrió una fractura de peroné en la pierna derecha y debió ser trasladado al sanatorio Juncal, de la localidad de Temperley."Éramos cerca de 20 personas subidas a un escenario cuando se vino abajo por el peso", dijo Viñuales a la agencia"Estábamos presentando los candidatos para las PASO en un plenario de nuestro espacio. Fue un gran susto, pero por suerte me atendieron a tiempo", remarcó el funcionario.Fuentes cercanas al espacio dijeron aque hay al menos 10 heridos, pero ninguno de gravedad.El escenario se derrumbó durante la presentación de los precandidatos, que se desarrollaba en un local partidario ubicado en Frías 580 de Lomas de Zamora, llamado Centro Tradicionalista La Querencia. El acto iba a realizarse en un centro del PJ, pero tuvo que organizarse a último momento en otro lugar.