El llanto de Menem al recordar a Perón que se convirtió en su spot de campaña

Este 1º de julio se celebra el 43° aniversario de la muerte del General Juan Domingo Perón. Entre los numerosos mensajes de distintos personajes del ámbito político recordando al ex presidente de la Argentina, hubo uno que no pasó desapercibido. El ex presidente y ahora candidato a Senador Carlos Menem, lloró al recordar su ingreso a la política gracias creador del peronismo.Pese a no haber sido filmado hoy, el video, que se publicó en la cuenta de Facebook "Menem conducción", es de su lanzamiento como candidato a senador por La Rioja. Visiblemente emocionado, el ex presidente le cuenta a la gente que asistió al evento, cómo ingresó al Peronismo: "Yo no quería saber nada con el mundo de la política. Hasta que un día me dice Basso 'pibe poné la radio que está hablando Perón'".Ante la negativa de Menem, su amigo "el pibe Basso" insistió: "Poné la radio, haceme ese favor". El candidato a senador por La Rioja se dejó convencer y dijo: "Puse la radio, lo escuché a Perón y...", el ex presidente se quebró y sus seguidores lo ovacionaron al grito de "grande Carlos", en lo que fue la presentación de su candidatura.