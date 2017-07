Frigerio defendió la política de endeudamiento "a largo plazo y tasas bajas"

Economía En Argentina se otorgan 100 créditos hipotecarios por día

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, confió este sábado en que en los próximos años se puedan extender los plazos de los créditos hipotecarios y bajar las tasas de interés a partir de la recuperación del crédito internacional y el Plan Nacional de Viviendas."Si seguimos en este rumbo vamos a poder prolongar aun más los plazos de los créditos hipotecarios. ¿Por qué no tener hipotecas a 40 o 50 años y a tasas más bajas? Eso es lo que va a venir en este país, pero concretamente hoy, a partir de la recuperación del crédito y el relanzamiento del Procrear, lo de tener la casa propia es una realidad", aseguró Frigerio en diálogo con"Tenemos decenas de miles de argentinos buscando su casa a partir de este Plan Nacional de Vivienda que emprendió este Gobierno. Nunca hubo un plan para bajar el déficit en vivienda que hay", agregó el ministro."No entienden que ese financiamiento y esa recuperación del crédito internacional repercuten en cosas concretas y en beneficios concretos para la gente, como es la vuelta de los créditos hipotecarios a treinta años, que le permiten a miles de argentinos pasar de alquilar a tener su casa propia", explicó.En cuanto a la situación económica del país, Frigerio afirmó que "la reactivación que se ve en algunos sectores, la mayoría, y hay otros a los que les cuesta más y el Estado tiene que estar cerca de éstos, porque cada empleo de la Argentina es importante"."Tenemos el dato de que la industria creció cerca de un 3% después de muchos meses de que esto no ocurría y lo mismo pasa con la construcción, la cual está volando a través de la obra pública con la creación 400.000 empleos, lo cual es un récord. Hay sectores que ya están respondiendo a este cambio de modelo económico y hay sectores a los que le cuesta más, pero en general estamos viendo el fruto del esfuerzo de todos los argentinos de un año y medio de trabajar para transformar este país", adujo.Respecto a los reclamos sobre la apertura de importaciones, Frigerio explicó que "Argentina es uno de los cuatro países más cerrados del mundo, de eso no hay dudas y, además, tenemos una política comercial muy cuidadosa con aquellos sectores más sensibles o que le cuesta más enfrentar la competencia externa y estamos siempre dispuestos a escuchar a aquel sector que plantea un tratamiento especial en función de la sensibilidad que tiene a las importaciones".