Varisco recibió a Maju Lozano, la paranaense madrina de la radio municipal

Finalmente Lozano llegó a la capital entrerriana; su visita se había pospuesto en días anteriores debido a los fenómenos climáticos adversos.La periodista paranaense que se desempeña en medios de Capital Federal, reconocida por su presencia en FM 99.9, La 100, fue presentada como la madrina de la radio de la municipalidad, lanzada y puesta al aire por la gestión del intendente Sergio Varisco."Se escucharán todas las voces, creemos que hay una gran diferencia entre hacer una radio del gobierno, que puede ser una radio partidaria, que es lo que no queremos y una radio del Estado", puso relevancia el intendente, en diálogo con. En este sentido insistió con que esta radio "contemplará todas las opiniones. Estará más orientada a la cultura, a la difusión de nuestra política de turismo, de las ciencias, las artes. No habrá utilización partidaria, será un instrumento que nos permite la Ley de Radiodifusión".Por su parte Maju Lozano, expresó: "Yo amo Paraná, amo mi lugar. Si todos cuidáramos el lugar de donde somos, si pudiéramos ayudar a que progrese, distinto sería el interior del país; las raíces de uno no se pueden negar. Tengo a mis amigos de toda la vida en Paraná. Quiero que la gente visite mi ciudad, que disfrute de su turismo. Para mí traer a la gente es fácil, lo difícil es que se quede", aseveró Lozano.Manifestó además que es importante que "el lugar que cada uno ocupa en Paraná, es fundamental, desde salir a la vereda y limpiarla; sabernos de las calles, ser multiplicadores de información sobre los lugares en que se puede comer, pasear, disfrutar de la ciudad. Si tratamos bien al que viene, va a querer volver"."Es interesante que una ciudad tenga su propia radio para poder comunicar., tiene que ser un lugar para todos", entendió.La flamante FM Municipal "Costa Paraná" comenzó a salir al aire por primera vez con música y cortos institucionales en noviembre del año pasado.La nueva emisora, que se puede escuchar en la frecuencia 88.1 del dial, emite por lo pronto música variada y cortos institucionales hasta tanto se ponga en funcionamiento el estudio y se disponga la programación.Los estudios centrales funcionan en el edificio de Cinco Esquinas, con una potencia radiada efectiva máxima de 1 Kw y una antena de unos 60 metros de altura en uno de los sectores más altos de la ciudad, sobre la planta alta de la histórica construcción.La iniciativa del Ejecutivo municipal forma parte de la creación de un multimedio que incluirá además una editorial y un canal de televisión.Mediante la Resolución 6816, del Ministerio de Comunicaciones, el Ente Nacional de Comunicaciones, se otorgó la frecuencia modulada del 88.1 Mhz, para ser explotada como una radio pública de nivel municipal.La propuesta de creación de un multimedio estatal surgió desde la Secretaría de Medios y Comunicación Ciudadana de la gestión del intendente Sergio Varisco, proyecto que fue dado a conocer ante distintos actores interesados, como universidades, sindicatos, concejales, periodistas, Defensoría del Pueblo y organizaciones civiles.La radio tendrá un perfil de servicio público para impulsar las actividades culturales, informar sobre el quehacer urbano, incentivar el conocimiento de la historia y la cultura de la capital entrerriana, difundiendo todas las voces que hacen a la realidad ciudadana, de acuerdo a lo señalado al momento de anunciar el proyecto el propio Jefe Comunal.Por otra parte, en ocasión de las tareas que se vienen desarrollando en torno a la Campaña decidida por el Ente Mixto de Turismo de Paraná, de cara a lo que serán las vacaciones de invierno en la ciudad, se eligió como "celebrity" a Maju Lozano, una personalidad reconocida en los medios nacionales y embajadora del turismo paranaense en cada punto del país.Cabe destacar que esta campaña turística denominada "7 D", es una realización con un formato distinto: refiere a despejate, descansá, deleitate, disfrutá, descubrí, degustá, que son las opciones que se fomentan. Si bien se presentará en la ciudad de Paraná mañana, esta campaña ya fue lanzada durante la semana anterior en los medios de Córdoba, Rosario y Santa Fe. "En este caso la vamos a presentar en Paraná, para que la gente vaya sabiendo de qué se trata, cómo se promociona la ciudad afuera y también que Maju Lozano será a partir de acá la embajadora de todos los programas y campañas que lancemos", informó el funcionario.Paraná siempre es un atractivo al momento de vacacionar porque "invita a que la cabeza se nivele, porque permite descansar la vista, los sentidos y disfrutar de la mística del aire libre con una conversación, con un mate de por medio, de la parrilla disfrutando del horizonte en la costa de nuestro río Paraná", sostuvo el titular de la cartera turística.Asimismo, contó que es también destacable el trabajo que se está realizando en conjunto con Santa Fe con la ya tradicional propuesta "Dos ciudades un destino", como así también se hace con localidades entrerrianas lindantes a la ciudad de Paraná que tienen su impronta cultural, religiosa y gastronómica.