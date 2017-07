Las sociedades científicas defienden la vacunación obligatoria

Médicos y científicos, que se oponen al proyecto del PRO sobre el consentimiento informado para las vacunas, fundamentaron su apoyo a la vacunación como política de salud pública. Diputados oficialistas y autoridades bonaerenses también se desmarcaron.Desde que se difundió el proyecto de la diputada del PRO Paula Urroz sobre "Consentimiento informado en materia de vacunación", diversas sociedades científicas vinculadas con la pediatría, la inmunología y la infectología, como la Sociedad Argentina de Pediatría, la Fundación Huésped, la Sociedad Argentina de Inmunología y la Sociedad Argentina de Infectología, entre otras, expresaron su fuerte rechazo. Leandro Cahn, director de Comunicaciones y Desarrollo Institucional de la Fundación Huésped, explicó: "Hay que entender la vacunación como una política de salud pública, que no incide solamente en el plano individual. Cuando uno se vacuna, se protege a sí mismo y al conjunto de la sociedad. Es falso verlo como que uno se pone en riesgo para defender al conjunto". Y desarrolló: "Las vacunas son seguras. Se testea continuamente su seguridad y su eficacia. Esto implica que hay un protocolo para la vacunación, no es que se vacuna indiscriminadamente, que a todo el mundo se le dan todas las vacunas por igual. Eso está controlado. Por eso hay campañas específicas, se habla de los grupos de riesgo para determinadas enfermedades y la cobertura es distinta para esos grupos y la población general"."Es fundamental recordar a las personas la importancia de las vacunas que, junto al agua potable, son las dos herramientas sanitarias que más vidas salvaron en la historia de la humanidad", indicó la médica Carla Vizzotti, integrante de Huésped y ex responsable del Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación.La especialista recordó que desde que comenzó la ampliación del Calendario Nacional de Vacunación, conformado actualmente por veinte vacunas, "el país logró erradicar la viruela, el sarampión desde 2000, el síndrome de rubeola congénita y la rubeola desde 2009, la difteria desde 2006 y el tétanos neonatal desde 2007". "Además ?recordó? se eliminó el trasplante de hígado por causa de virus de Hepatits A, se redujo en un 50 por ciento la internación por neumonía desde 2012, y un 82 por ciento la letalidad por tos convulsa en neonatos."