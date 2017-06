Por semana se hacen 15 consultas pediátricas del San Roque al Garrahan

El equipo local

Antecedentes

Desde su creación en el año 2011, la Oficina de Comunicación a Distancia (OCD) del hospital Materno Infantil San Roque, enmarcada en el Programa de Telemedicina Garrahan, ha permitido reducir las derivaciones y mejorar el seguimiento de pacientes, así como incrementar las interconsultas con la principal institución de referencia en la patología pediátrica de nuestro país. Actualmente la oficina recibe un promedio de 15 consultas semanales, casi exclusivamente de los servicios del hospital San Roque, por lo que el próximo desafío es lograr que los profesionales de establecimientos con servicios pediátricos de toda la provincia se familiaricen.El referente de la de la OCD, Marcelo Itharte, explicó: "Hoy por hoy es mucho más cómodo, siempre teniendo presente que hablamos de pacientes pediátricos, o sea niños, que antes debían viajar para hacer una consulta con lo que implicaba el traslado y el desarraigo". El especialista indicó que el trabajo de Oficina ya se ha consolidado dentro del funcionamiento del hospital San Roque, y se usa mucho para consultas desde áreas como la residencia de pediatría, también para análisis especiales y todo lo relacionado a enfermedades raras.Asimismo, ha contribuido a reducir las derivaciones hacia fuera de la provincia: "Hoy se deriva al Garrahan aquel paciente que por su complejidad requiere otro tipo de herramientas que están fuera del alcance de nuestro hospital; pero si es por diagnóstico y seguimiento, todo lo que se pueda hacer localmente se resuelve desde acá", completó Itharte.El profesional señaló que "lo interesante es que los pacientes no se tienen que mover de Paraná, con lo que se evita el desarraigo; que se pierdan días de clase y también contribuye a disminuir los costos en salud".La OCD que funciona en el hospital San Roque cuenta con dos administrativas, que reciben las consultas que llegan a través del correo o de los mismos profesionales que se acercan hasta la oficina. A ellas se suma el doctor Marcelo Itharte, que es quien organiza hacia dónde dirigir las consultas recibidas.Como se indicó, dentro del propio hospital San Roque ya se ha hecho habitual el uso de la OCD para interconsultas, pero desde el área aspiran a que los profesionales de pediatría de toda la provincia usen esta herramienta cómoda y rápida de consulta, que permite mejorar la calidad de atención y el seguimiento de los pacientes.En ese sentido Marisa Sosa, del equipo de la Oficina de Comunicación a Distancia manifestó: "En encuentros y ateneos hemos visto que muchas veces los profesionales del interior no están al tanto de la oficina; también ha ocurrido que llaman por teléfono al Garrahan y desde allá les piden que hagan la consulta mediante la OCD". Otro inconveniente es que a veces los propios profesionales no se atreven a hacer la interconsulta "por temor a que digan 'cómo no van a saber responder eso' o cosas así, pero la idea es que no lo tomen de ese modo, sino como otra fuente de consulta para atender a sus pacientes".Además se indicó que recientemente se adquirió y ya fue instalado el cableado necesario para poder transmitir las actividades académicas generadas desde el hospital San Roque, como talleres o ateneos. El sistema ya fue testeado y está completamente operativo, por lo que los médicos y enfermeros en pediatría podrán participar a distancia de futuras actividades, siempre que cuenten con sistema de videoconferencia.Todo el proceso se puede realizar a distancia, comunicándose a los teléfonos (0343) 423-0460 Internos 343 y 208; en el horario de 7 a 13. También vía correo electrónico a ocdimagenesparana@gmail.com Allí se solicita el formulario digital por correo electrónico, se completa con la consulta y remite nuevamente a la Oficina, quien actúa como nexo entre el hospital Garrahan y los distintos profesionales. En caso de no contar con internet la OCD también puede enviar una copia por fax, para luego recibir la devolución con los datos completados y completar su envío al hospital Garrahan.Como contraparte, en el hospital Garrahan hay una Oficina de Comunicación a Distancia en la que reciben los formularios de las más de 200 OCD que conforman la red en todo el país y canalizan las consultas a las áreas pertinentes. Allí también tienen un pediatra trabajando junto al personal administrativo, contestando continuamente las consultas que surgen.Sosa explicó que las consultas más frecuentes son para confirmar diagnósticos o para seguir indicaciones de tratamiento y a veces, cuando el hospital local ya ha agotado todos los recursos que le permite su complejidad, el hospital Garrahan autoriza la derivación del caso para ser tratado allá. De este modo se ha contribuido a disminuir las derivaciones, ya que mediante la respuesta enviada desde el hospital Garrahan, en el mismo formulario se indica a los médicos locales qué tratamiento llevar adelante o proponen procedimientos alternativos a lo que se viene desarrollando.El Hospital Garrahan, creó hace poco más 30 años la oficina de comunicación a distancia debido a que recibían pacientes no referidos por profesionales, tenían consultas innecesarias o inoportunas y no tenían control de los pacientes que egresaban de dicho nosocomio.Ayudados en las nuevas tecnologías de la comunicación se propusieron estimular la resolución local y garantizar la continuidad de seguimiento de los pacientes que egresaban. Con los años se construyó una red que suma más de 200 OCDs; y desde noviembre de 2016 el Programa de Telemedicina Garrahan es el Centro Coordinador del Programa Nacional de Telesalud Pediátrica.