Docentes entrerrianos se capacitarán sobre hábitos saludables

La instancia es organizada en forma conjunta entre el Ministerio de Salud y el Consejo General de Educación (CGE).El Ministerio de Salud, a través de la Coordinación de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, trabaja en diferentes problemáticas que afectan a los niños entrerrianos. En esta oportunidad la preocupación surgió por el aumento de la obesidad infantil a partir de que los pequeños están frecuentemente sometidos a una ingesta alimentaria inapropiada, sedentarismo por intervención de las nuevas tecnologías y la influencia de publicidades televisivas que promueve comida chatarra.Estas problemáticas, que afectan a niños entrerrianos en edad escolar, llevaron a que la cartera de Salud, junto al CGE, diagrame un curso que se presentó en la Casa de la Cultura de Paraná y que tiene como fin abordar en forma coordinada la problemática.La responsable de la Coordinación de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Soledad Garcilazo, manifestó: "Esta actividad que lanzamos forma parte de un plan de abordaje de la obesidad infantil, el cual sabemos que es un problema de salud y no estético. Es por ello que necesitamos un trabajo articulado entre los diferentes sectores como Educación, Desarrollo Social y Salud porque es un problema multidimensional que tiene diferentes componentes de los cuales cada uno de los sectores puede abordar de manera diferente"."El objetivo sanitario es armar un plan a largo plazo para concientizar a la población sobre este problema de salud y abordar las diferentes líneas estratégicas de promoción, prevención y tratar de introducir cambios en todos los entornos escolares, hacia un ámbito saludable y de capacitación, para docentes para que sean los replicadores de esta estrategia sanitaria", finalizó Garcilazo.Por su parte la directora del Primer Nivel de Atención, Norma Hernández, alentó a los docentes a que se sumarán a esta capacitación: "La unión entre ambas áreas es importante y más en estos temas porque los buenos hábitos de alimentación se forman en la infancia, lo cual es una realidad que afecta hoy más que nunca a los chicos, y los docentes son un pilar fundamental en la formación de una buena educación alimentaria".En tanto la Coordinadora de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) del CGE, Claudia Azcarate, indicó: "Para nosotros es muy destacado este curso porque es la primera vez que trabajaremos en forma coordinada con otro Ministerio, lo cual significa un doble desafío para el equipo. Además esta iniciativa de realizar un curso sobre educación alimentaria nutricional es único en el país, porque en general los cursos para docentes con puntajes, como en este caso, suelen ser sobre nuevas tecnologías o contenidos didácticos".El curso se realizará en forma virtual a través de la plataforma del Consejo denominada "Atamá", donde los docentes podrán inscribirse a partir de julio. El dictado del mismo comenzará en agosto y tendrá el seguimiento de nutricionistas en cada departamento de la provincia donde cada una de ellas tendrá un cupo de docentes a cargo.Quienes deseen obtener mayor información pueden comunicarse telefónicamente con la Coordinación de Enfermedades Crónicas No Transmisibles al 0343-4840210 o bien vía e-mail coordinaciondeecnt@gmail.com