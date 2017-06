Bordet instó a sostener los valores solidarios del movimiento cooperativo

Valores del cooperativismo

Intercambio de experiencias

Fomentar el cooperativismo

Cooperativismo educacional

"Los valores solidarios que tiene el cooperativismo sustentan un modelo de gestión que ha dado excelentes resultados en el tiempo; y que quienes estamos en funciones de gobierno tenemos la obligación de potenciar y proyectar hacia el futuro", dijo hoy el gobernador Gustavo Bordet ante educadores y jóvenes de todo el país que participan en Paraná de la XVI Jornada de Cooperativismo y Mutualismo Educacional y X del Mercosur.El encuentro, que se realizó en el salón de la Vieja Usina, fue organizado por el gobierno provincial y entidades cooperativas, y participaron educadores de todo el país que trabajan en el fomento del cooperativismo en las escuelas. Este sábado se celebra el Día Internacional de la Cooperativas.El gobernador se acercó a jóvenes cooperativistas entrerrianos que exponen sus emprendimientos y señaló: "Conozco profundamente de los valores del cooperativismo porque lo he trabajado en mi actividad en la faz privada, he sido capacitador, he participado en la conformación de cooperativas y en el asesoramiento"."Esto a veces puede ser una pelea contra molinos de viento, pero bien vale la pena darla todos los días porque esto es un sistema que está arraigado fuertemente en la Argentina y tiene que seguir así; y para que esto sea efectivo y se pueda potenciar, la tarea de ustedes es clave y fundamental".Bordet agradeció "la participación en este evento, fundamentalmente a quienes han venido desde distintos puntos del país a darse cita en Paraná a estas jornadas".Según destacó, "si algo el movimiento cooperativo rescata son los valores solidarios, y una buena forma de poner en superficie esto es con este tipo de jornadas que son interactivas, que posibilitan intercambios de experiencias, pero también la confraternización, que forma parte de estos valores"."Ésto es producto del trabajo mancomunado entre el Ministerio de Gobierno, la Fundación Fe Cooperativa y el Consejo General de Educación estos últimos años. Logramos entregar 4 matrículas de Cooperativas y Mutuales escolares, donde los cursos del CGE son aprobados con puntaje", explicó por su parte el presidente del Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades, Ricardo Etchemendy.Destacó que las herramientas pedagógicas que busca fomentar el cooperativismo, se basan en los principios de solidaridad, ayuda mutua, respeto y tolerancia.El encuentro es organizado por el Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades de Entre Ríos conjuntamente con la Célula Argentina y Latinoamericana de Cooperativismo y Mutualismo Educacional y el Consejo General de Educación (CGE), con el propósito de contribuir a la promoción y difusión de experiencias de economía social en el marco educativo.La iniciativa busca fomentar herramientas pedagógicas para docentes en materia de cooperativismo.El cooperativismo educacional propone el desarrollo de las cooperativas y mutuales escolares, como estrategias de inclusión, ya que potencian por medio de la participación democrática la introducción de los valores y herramientas del cooperativismo, tanto dentro de las instituciones educativas como en relación con la comunidad.