El Gobierno llama a "debatir la utilidad de las PASO porque su alto costo"

El Secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, se sumó a las voces que, desde el oficialismo, plantearon la necesidad de "debatir la utilidad de las PASO" una vez transcurridas las elecciones, al señalar que "prácticamente no va a haber utilización de las primarias" por parte de las fuerzas políticas y que se trata de un proceso "con un costo muy alto".

"Yo creo que, efectivamente, lo que corresponde es que, después de las elecciones, lo debatamos. Sale lo mismo o más que hacer una elección general; tiene un costo muy alto y hay que evaluar la utilidad", planteó el funcionario de la Secretaría de Asuntos Políticos, dependiente del Ministerio del Interior.



En declaraciones formuladas a radio El Mundo, remarcó también que "prácticamente no va a haber utilización de las PASO" por parte de los partidos políticos este año, luego de indicar que "los partidos optaron por candidaturas únicas", en referencia a listas consensuadas de precandidatos- y que, "en el caso de interna, incluso se han separado de los partidos" para no enfrentarse en las PASO.

De esta forma, aunque sin nombrarlo, aludió al caso del peronismo, donde el sector encabezado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió ir a las urnas por fuera del PJ, a través del frente Unidad Ciudadana.