Video: La charla entre Cristina y un panadero que le dedicó una canción

Para Gabriel, que amasa facturas con amor y con fe, y para su familia, gracias de corazón. pic.twitter.com/ADL65E98f6 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 30 de junio de 2017

Cristina Fernández se comunicó con un panadero que le había dedicado un video con No hay nada más difícil de Marco Antonio Solís."Para vos, Cristina Fernández de Kirchner, me alegra mucho volverte a ver con tanta gente, con tanto cariño", le decía Gabriel. "Medio país me habló de vos y de tu video. Lo vi". Le dijo la ex presidenta, a quien le pareció "impresionante, a través de una canción romántica comunicar salarios, aumentos, me encantó"."La canción expresa no solo lo que sos, vos sino el proyecto", le contestó Gabriel. "Veníamos con un crecimiento y de pronto, pum, se terminó y empezamos con el aumento de la harina y de la luz", lamentó."Ese día que te ibas y decías no vienen por mí, vienen por ustedes, sabía que era así", explicó el panadero y le dijo a Cristina: "¿Por qué crees que te quiero tanto? Si vos representás a todos, sos la única que dijo: 'No, acá el aceite se marca a ese precio'". Fuente: (Infonews).-